Fiammata africana sull'Italia: temperature oltre 40°. Le città più calde. Nel weekend si cambia

L'anticiclone africano si è impadronito del Mediterraneo centrale e nei prossimi giorni continuerà a far affluire aria rovente verso parte d'Italia. Saranno le regioni meridionali a farne direttamente le spese, con clima rovente nei prossimi giorni e temperature massime anche oltre i 40°C. Farà caldo anche sul resto d'Italia, seppur in misura minore, ma a complicare le cose sarà l'umidità dovuta al ristagno dell'aria che, combinata con il caldo intenso, farà aumentare la sgradevole sensazione di afa, soprattutto nelle ore serali e in quelle di inizio nottata nelle grandi città.

Al Sud punte di oltre 40°C

Farà molto caldo un po' dappertutto nei prossimi giorni, ad eccezione solo del Nordovest, di tanto in tanto alle prese con i temporali. Se in Romagna e lungo il Tirreno si raggiungeranno massime intorno ai 34/37°C, in Puglia, Calabria e Sicilia si raggiungeranno valori ancora più elevati. Già martedì su Foggiano, Cosentino e Catanese sono attese punte di 42°C, mercoledì addirittura punte di 44°C sulle zone interne della Sicilia orientale. Giovedì ancora qualche grado in più in Puglia con massime fino a 42°C su Foggiano e Salento, ma anche su Materano e Cosentino, oltre al Catanese. Qualche grado in meno lungo le coste, mitigate dal mare la cui superficie è relativamente più fresca, ma con umidità elevata e afa alle stelle.

Le città più roventi

Tra le città da bollino rosso, con i valori termici più elevati, segnaliamo Foggia con 40/42°C tra martedì e giovedì, Cosenza con 40/41°C, Matera con 39/41°C, la Piana di Catania con punte addirittura di 44°C, mentre alcuni gradi in meno si raggiungeranno sul capoluogo catanese, influenzato dal mare.

Rischio nubifragi

Le regioni settentrionali non risentiranno dell'azione dell'anticiclone come il resto d'Italia. Saranno soprattutto i settori alpini ad avere buone probabilità di temporali, esposte ad una circolazione umida sudoccidentale in scorrimento lungo il bordo superiore dell'anticiclone. Le ore nevralgiche saranno quelle pomeridiane e serali, quando le infiltrazioni umide entreranno a contatto con l'aria calda preesistente in seguito al riscaldamento diurno, innescando fenomeni che localmente potranno risultare anche violenti, grandinigeni e accompagnati da locali nubifragi con colpi di vento. Considerate le zone a maggiore pericolosità raccomandiamo massima prudenza soprattutto agli escursionisti di montagna che per ore restano allo scoperto e senza possibilità di riparo

Nel weekend caldo in attenuazione

Valori simili anche nella giornata di venerdì, mentre nel weekend si potrebbe andare verso un ridimensionamento dei valori termici per l'ingresso di un fronte più organizzato, pilotato da una saccatura depressionaria in transito sull'Europa centrale e destinato prevalentemente alle regioni settentrionali, ma con un calo delle temperature che riguarderebbe un po' tutta Italia.