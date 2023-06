Ecco quando arriverà il picco del caldo africano. In arrivo anche forti temporali. I dettagli

“Apice dell’anticiclone africano in queste ore sull’Italia con il caldo che sarà in ulteriore intensificazione su tutta la Penisola” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “sulle zone interne del Centrosud previsti picchi fino a 36-38°C, fino a oltre 34-35°C anche in Pianura Padana, ma sulle Isole Maggiori e in particolare sulla Sardegna si potranno raggiungere anche i 40°C.

Meno caldo lungo le coste complici le brezze marine e il mare ancora piuttosto fresco, ma si farà sentire l’afa per gli elevati tassi di umidità. Afa alle stelle anche in Val Padana e nei grandi centri urbani, dove si soffrirà anche durante le ore serali. In alcuni casi avremo le cosiddette ‘notti tropicali’, ossia nottate in cui le temperature non scenderanno sotto i 21-22°C e questo in particolare ancora una volta sulle grandi città e in generale sui settori costieri.”

Temporali in arrivo – “Giovedì inizierà la defaillance dell’anticiclone africano in particolare al Nordovest dove soprattutto in serata sono attesi primi temporali” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare su Alpi, Piemonte e alta Lombardia dove non si escludono fenomeni localmente violenti associati a grandinate e/o intense quanto improvvise raffiche di vento. Venerdì infiltrazioni di aria più fresca atlantica raggiungeranno anche il restante Nordest e l’Emilia Romagna con temporali sparsi che anche in questo caso potranno risultare localmente di forte intensità con nubifragi e grandinate non escluse. Coinvolto in parte pure il Centro e in particolare Toscana orientale, Umbria, Marche, più sporadicamente Lazio interno e Abruzzo. Il tutto accompagnato da uno smorzamento quantomeno parziale della canicola, più deciso sul lato adriatico e Nordest dove si potranno perdere anche oltre 4-5°C”.

Il weekend – “Nel prossimo fine settimana qualche acquazzone o temporale raggiungerà anche Sud peninsulare e Sicilia tirrenica, accompagnato un calo delle temperature, ma comunque il sole non mancherà. Occasionali temporali potranno rinnovarsi anche tra Lazio e Abruzzo (anche qui comunque in un contesto in prevalenza soleggiato), mentre altrove il sole sarà più deciso sul resto d’Italia.”

A seguire l'anticiclone della Azzorre – “La prossima settimana vedrà invece il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre sull’Italia, peraltro in arrivo già nel corso del weekend almeno al Nord e parte del Centro. Avremo dunque giornate in prevalenza soleggiate ma non mancherà qualche temporale su Alpi, Prealpi e Appennino, il tutto in un contesto termico comunque caldo a tratti anche intenso, ma in generale meno rispetto a questi giorni. Da valutare infine un possibile break temporalesco più deciso a fine mese soprattutto al Nord, ma resta ad oggi una ipotesi che necessiterà di conferme” – concludono da 3Bmeteo.