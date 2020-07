Caldo africano al Sud, pioggia a Nord. Le previsioni per il prossimo weekend parlano di un’Italia divisa in due da un punto di vista metereologico. L'artefice del cambiamento sarà ancora una volta il vortice freddo in arrivo dal Nord Europa che si addosserà dapprima alle Alpi con avvisaglie temporalesche già venerdì poi nella giornata di sabato scavalcherà l'arco alpino per dirigersi verso le pianure. (Guarda il Meteo)

Temporali e grandinate

Le zone maggiormente interessate dai temporali che localmente potranno essere di forte intensità e talora accompagnati da grandine, dovrebbero essere Triveneto ed Emilia Romagna ma i temporali potranno raggiungere anche la Lombardia e il basso Piemonte. Il sistema frontale transiterà entro la prima parte della nottata tra sabato e domenica poi domenica libererà definitivamente il Nord per portare qualche piovasco lungo l'Adriatico centrale e in parte al Sud. Forti venti di Bora e un drastico calo termico accompagneranno il transito della perturbazione

Arrivano venti a 100 km/h

Il team del sitoiLMeteo.it avvisa che l’arrivo della Bora e del Grecale favorirà un nuovo abbassamento delle temperature che perderanno circa 7-10°C rispetto a questi giorni. “La giornata di domenica si aprirà sotto l'azione dei venti freschi nord-orientali che soffieranno a tratti anche forti, con punte fino a 100 km/h in particolare sui comparti adriatici dove il mare comincerà ad agitarsi. Il tutto sarà condito da un contesto meteo spiccatamente instabile al Nord e su alcuni tratti del Centro”, spiegano gli esperti de ilmeteo.it. Per il resto il tempo resterà soleggiato su gran parte del Paese (tranne qualche piovasco che potrà insistere su alcuni tratti del Nordovest, specie sui rilievi e nel pomeriggio sulle aree interne abruzzesi).

Caldo africano

Nel contempo le temperature tenderanno a salire ulteriormente al Sud e sulle Isole Maggiori facendo registrare punte fino a 37-38°C sul Tavoliere e sul Cagliaritano, il clima sarà molto afoso lungo le regioni tirreniche con temperature percepite anche superiori ai 40°C apparenti su Lazio e Campania, ma domenica sera una diminuzione è attesa anche al Sud.