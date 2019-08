Picco di caldo agostano almeno fino e martedì, in particolare nelle regioni centro-meridionali e nelle isole con punte massime di 39-41 gradi e afa alle stelle. La conferma arriva dal meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com. Proprio oggi dovrebbe essere la giornata di picco, quella più calda per le regioni centro meridionali con punte che sfioreranno i 40°C in Sardegna, Toscana, Umbria, interne laziali, Puglia e Basilicata, altrove ancora molto caldo con punte di 38°C in Val padana. Un calo termico è atteso solo su Alpi e Prealpi per il transito di un fronte temporalesco.

Punte di 50 gradi al suolo in alcune aree

In questi giorni di gran caldo è arrivata anche a 50 gradi la temperatura della superficie, ma non quella dell'aria, in alcune aree dell'Italia. Le aree più roventi in Puglia, Sicilia e Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche. Lo indicano le immagini dell'Italia incandescente per il caldo catturate dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue.

11 le città con il bollino rosso

Allerta caldo in tutta Italia con 11 città a bollino rosso: è il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ad indicarlo. Le temperature roventi riguardano tutta la penisola, in particolare il centro-nord dove si registrano i picchi più alti. Caldo anche martedì ma in riduzione. I bollini rossi riguarderanno infatti 6 città. L'allerta rientrerà il prossimo mercoledì. Per oggi l'allerta più alto riguarda Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Latina, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia. Il bollino rosso indica le condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. martedì i livelli più alti segnalati saranno a Campobasso, Frosinone, Perugia, Roma, Rieti e Palermo. Il Nord sarà quindi alleviato dall'afa che si spegnerà poi progressivamente andando avanti con la settimana.

Piogge al Nord

A partire da lunedì 12 "una perturbazione atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali. Le prime piogge arriveranno già dal mattino su Valle d’Aosta, Piemonte nord-occidentale, angolo nord-ovest della Lombardia e Sud Tirolo". Vista la tanta energia in gioco e i contrasti termici particolarmente esaltati saranno possibili locali grandinate, improvvisi colpi di vento e locali nubifragi in particolare tra Lecchese, Comasco e Varesotto.

Per martedì 13 "ancora la possibilità di rovesci tra mattino e pomeriggio su arco alpino che va dal Trentino al Friuli e la pianura friulana (potrebbe scoppiare un temporale a Udine e Gorizia). Verso sera rovesci temporaleschi si estenderanno a tutto il Trentino, Veneto (Venezia coinvolta), Friuli e parte della Romagna (un temporale a Bologna non escluso). I fenomeni più violenti si concentreranno sulle Dolomiti, dove avremo grandine e improvvisi violenti colpi di vento". I valori massimi sulle Regioni settentrionali subiranno un vero e proprio crollo: "Diminuzioni sensibili fino a 8°-10°C, portando un po' di refrigerio dopo caldo e afa".

Bel tempo a Ferragosto

Tra 14 e 16 agosto, indicano i meteorologi, dovrebbe tornare l'anticiclone delle Azzorre che regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi. Qualche instabilità potrebbe persistere solo sull'estremo Nord-Est, a ridosso delle Alpi, e sull'Appennino centro-meridionale. Infine, da venerdì 16 tornerà l'anticiclone garantendo "tanto sole e caldo su buona parte dei settori, con qualche rovescio su zone alpine nord orientali".