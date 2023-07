Afa record con punte di 45° in Sardegna. Ma quanto durerà l’ondata di caldo?

Non si attenua l’ondata di caldo che sta interessando il nostro Paese. L'aumento delle temperature (le previsioni) che caratterizzerà il weekend sarà seguito da un ulteriore costante riscaldamento nel corso della prossima settimana. L'anticiclone africano continuerà ad irrobustirsi alle latitudini mediterranee, inglobando anche l'Italia dove l'ondata di caldo sembra inarrestabile. Giorno dopo giorno saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora elevati avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Saliranno anche le massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura.

Domenica rovente

Domenica il caldo sarà in ulteriore intensificazione su tutta Italia e si raggiungeranno già picchi di 42°C sulle zone interne delle isole, 40°C sull'entroterra del Sud peninsulare, 36/38°C sul Centro e sulla Val Padana orientale.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì

Previsti picchi di 36/38°C al Nord e sulle regioni centrali, 40/42°C al Sud e fino a 43/44°C in Sardegna sulle zone interne. Valori meno elevati sono attesi sui litorali, specie del Nord Italia, mitigati dal mare con picchi intorno a 30°C ma con elevata umidità dell'aria e afa intensa. Le minime non scenderanno sotto i 24°C sulla Val Padana mentre al Sud arriveranno anche fino a 26/27°C.

Martedì

Caldo in ulteriore lieve aumento e massime che raggiungeranno i 36/38°C al Nord, 40/42°C su centrali tirreniche, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, fino a 44/45°C sulle zone interne della Sardegna, con minime che sulla costa oscilleranno intorno a 28°C.

Mercoledì

Si potranno toccare i 40°C sulla Val Padana orientale, picchi anche di 42°C sulle zone interne del Centro Italia, Materano, Calabria ionica e Sicilia, 44°C sul Tavoliere delle Puglie, addirittura 45°C sull'entroterra sardo. Le minime oscilleranno intorno ai 30°C sulle coste delle isole maggiori e dell'estremo Sud Italia.

Caldo anche in montagna

Sulle Alpi occidentali a 1500m si potranno raggiungere massime di 30°C mercoledì, su località a quote leggermente più basse come Courmayeur la colonnina potrà toccare i 32°C. A 2000m su località come Sestriere e Cervinia attesi valori fino a 24/26°C. Sulle Alpi centro-orientali il picco del caldo dovrebbe avvenire tra lunedì e martedì, con massime fino a 27/28°C a Madonna di Campiglio o Cortina d'Ampezzo. Poi un certo incremento dell'instabilità diurna dovrebbe contribuire ad un parziale ridimensionamento delle temperature sui rilievi alpini centro-orientali. Sull'Appennino il caldo sarà davvero intenso, tra martedì e mercoledì a L'Aquila o a Potenza potrebbero toccarsi punte di 37/38°C, 29°C sul Terminillo a 1875m, sull'Etna, a quota 3343 la colonnina potrà salire fino a 15/16°C.

Quanto durerà il caldo torrido?

Nella seconda parte della prossima settimana qualche temporale più organizzato potrà estendersi dalle Alpi alla Val Padana, ridimensionando parzialmente la forte ondata di caldo. Non sembrano invece intravedersi variazioni significative al Centro e soprattutto al Sud, dove le temperature potrebbero mantenersi sostanzialmente invariate. Per un più apprezzabile cambiamento dovremo attendere almeno l'ultima settimana del mese. Si tratta comunque di una tendenza a lungo termine che potrebbe subire alcune modifiche nei prossimi giorni.