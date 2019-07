Il caldo africano è tornato sull'Italia. E' in arrivo dall'inizio della prossima settimana una nuova fiammata, che farà salire le temperature fino a 36-38°C. Ma già a partire da domenica il termometro raggiungerà i 34-35°C su diverse zone del Nord e del Centro. (Guarda il Meteo)

Torna il caldo africano

Intanto, fanno sapere i metereologi di Meteo Expert, in questa seconda parte della settimana un debole campo di alta pressione garantirà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo, a parte una lieve instabilità che interesserà il Nord nelle prossime ore. Ma già a partire da domenica l'anticiclone africano inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo e sopra l'Europa centro-occidentale dando avvio ad una nuova ondata di caldo.

Temperature in salita

La prima parte della prossima settimana sarà quindi caratterizzata da tempo stabile e da temperature decisamente superiori alla media, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Secondo le ultime elaborazioni a lungo termine, rassicurano gli esperti, questa nuova ondata di caldo non sembrerebbe raggiungere i livelli di quella eccezionale di fine giugno e non dovrebbe durare molto a lungo.

Giugno 2019, il più caldo dal 1880

Il giugno scorso è stato il più caldo mai registrato sul Pianeta negli ultimi 140 anni e cioè dal 1880, anno a partire dal quale sono disponibili le rilevazioni storiche sulle temperature. E' l'agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), a fornire i dati, che confermano il trend già indicato dal servizio per il cambiamento climatico di Copernicus. Il termometro mondiale ha segnato 0,95 gradi centigradi in più rispetto alla media, una cifra che batte - anche se di poco, appena 0,02 gradi - il precedente record del 2016.

In Europa

L'Europa, dice la Noaa, ha vissuto il suo giugno più caldo, con una temperatura di 2,93 gradi sopra la media. Il mese scorso è stato da primato in diversi Paesi, come Germania, Austria e Ungheria. In Italia, stando ai dati diffusi in settimana dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr, si è registrato il secondo giugno più caldo dopo quello del 2003, con una temperatura di 3,30 gradi sopra la media. Fuori dall'Europa, giugno è stato il più caldo mai riportato anche in Sud America e in Africa. Non così altrove. In Asia, ad esempio, è stato solo l'ottavo giugno più afoso.