Nuova ondata di caldo e afa: in arrivo picchi di 46°C. Ecco dove

Intensa ondata di calore in arrivo sulla nostra penisola. Già dalle prossime ore l’anticiclone africano si rinforzerà nuovamente e ancora una volta la massa d’aria rovente insisterà soprattutto sulla Sicilia e al Sud. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46°C sulle regioni meridionali.

Caldo e afa

Il clima sarà comunque molto caldo anche nel resto dell’Italia, e spesso afoso sulle regioni del Nord. In questo scenario le precipitazioni resteranno scarse o del tutto assenti su gran parte del Paese, con la sola eccezione dei settori alpini, in particolare quelli nordoccidentali, di tanto in tanto interessati da episodi di instabilità atmosferica”.

Temperature

Il team del sito iLMeteo.it comunica che già da oggi le temperature faranno registrare una generale impennata al Centro-Nord con valori che saliranno fino a toccare punte di 36°C in Emilia, 37°C in Toscana come a Firenze e fino a 35 a Roma. La fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1° luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46°C, come ad esempio a Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con obiettivo i 40/41°C. Sul resto del Sud i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36°C.

Le previsioni

Lunedì 28 - Al nord: qualche temporale su Val d’Aosta, alto Piemonte e varesotto, sole e caldo altrove. Al centro: tanto sole e caldo intenso. Al sud: un po’ instabile in Sicilia, sole altrove.

Martedì 29 - Al nord: temporali pomeridiani su Val d’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo in aumento.

Mercoledì 30 - Al nord: temporali su Lombardia montuosa e localmente pianeggiante, sul Trentino Alto Adige, sull’alto Veneto e sulle Alpi friulane. Al centro: soleggiato. Al sud: sole e caldo intenso.

Giorni successi soleggiati e caldi al Centro-Sud, temporali sulle Alpi.