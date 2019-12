Calcio, blitz contro i 'Torino Hooligans': 75 Daspo e 71 denunce

Roma, 11 dic. (askanews) - A Torino blitz della polizia contro gli ultras del gruppo "Torino Hooligans": notificati 75 Daspo emessi dal Questore e 71 denunciati per violenza privata, aggravata, travisamento, porto di strumenti atti ad offendere, accensione e lancio di artifizi pirotecnici, rissa nonché violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.Sono state anche adottate circa 500 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d´uso dello stadio, per un ammontare complessivo di oltre 80mila euro, e notificati provvedimenti di sospensione della licenza relativi a 3 locali pubblici abitualmente frequentati dal gruppo ultrà.A margine dell´indagine, i poliziotti della Digos di Torino hanno denunciato 32 ultras napoletani ed individuato 8 supporter interisti responsabili di condotte criminose perpetrate in occasione delle partite di serie A Torino-Napoli, del 6 ottobre scorso, e Torino-Inter, del 23 novembre, nei confronti dei quali sono stati adottati dei Daspo in corso di notifica.La Digos di Torino, in collaborazione con i colleghi di Mantova, Piacenza, e Brescia, ha poi eseguito 11 perquisizioni nei riguardi dei responsabili della rissa verificatasi sugli spalti della curva Primavera durante la partita Torino-Inter.L´indagine della Polizia ha infine evidenziato la sussistenza, da alcuni anni, di uno stato di forte contrapposizione tra i "Torino Hooligans" e gli storici sodalizi (più moderati) della curva Maratona.