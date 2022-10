Calci e pugni a un disabile: cinque quindicenni membri di una 'gang' rischiano il processo

Erano in cinque, tutti di 15 anni, fuori dalla stazione della metropolitana di piazzale dei Partigiani, a Roma. La loro vittima un diciassettenenne, affetto dalla sindrome di Down. Lo hanno preso a calci e pugni, picchiato selvaggiamente e ripreso con un telefonino. Poi il video è stato condiviso sulle chat del gruppo. Si mette male per i bulli, tutti minorenni, che con ogni probabilità andranno a processo per il fatto avvenuto nel maggio del 2021: le accuse mosse contro di loro sono lesioni aggravate da motivi abbietti e dall'aver agito con crudeltà. La procura del Tribunale dei minori ha chiuso le indagini e di qui a breve per i 5 potrebbe essere chiesto il processo.

I fatti

Secondo quanto accertato, il 17enne è stato attirato nella trappola dalla fidanzata di uno degli aggressori. Il giovane, in modo del tutto infondato, accusava la giovanissima vittima di avere mandato messaggi inopportuni alla fidanzata. La ragazzina, che ha assistito al pestaggio senza battere ciglio, ha contattato il giovane dandogli appuntamento, il 2 maggio dello scorso anno, nei pressi della stazione della metropolitana. Lì il 17enne è stato violentemente aggredito a calci e pugni da almeno cinque persone. Una scena immortalata in un video poi postato nelle chat.

I quindicenni membri di una gang

Secondo quanto accertato dagli inquirenti i sei appartengono alla banda "18", una gang della zona Garbatella, area sud della Capitale. La loro "impresa" non è passata inosservata nell'universo social frequentato dai minorenni romani. Un gruppo di Roma Nord, dopo avere visto il video, ha giurato vendetta. Secondo chi indaga, le due gang sono le stesse che il 10 aprile del 2021 furono protagoniste di una megarissa nella centralissima Villa Borghese. Anche in quel caso i due gruppi si erano dati appuntamento, con pretesti aleatori, semplicemente per darsela di santa ragione.

I messaggi shock nei telefoni cellulari

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti i cellulari degli indagati: dagli smartphone è emerso un mondo fatto di minacce, violenze e anche tentativi di estorsione a scopo sessuale.

Nei telefoni anche le discussioni, con annesse minacce, intercorse tra i due gruppi "rivali" dopo il violento pestaggio che ha provocato ferite al viso e al corpo del 17enne. "Menate un Down, c'avete tutta Roma contro", si legge in uno dei messaggi.