Tra tensione sociale e politica che soffia sul fuoco, la Calabria entra in lockdown. La Regione annuncia ricorso

Raramente la Calabria ha manifestato contro lo strapotere della ‘ndrangheta o per godere appieno dei propri diritti, in primis quello alla salute. Lo ha fatto, invece, per contestare la decisione del Governo di decretare la “zona rossa” per frenare la corsa del Coronavirus che nella prima ondata aveva quasi risparmiato il territorio, ma che adesso corre, mettendo in serio rischio la tenuta del fragile sistema sanitario calabrese.

Migliaia di persone in strada per protestare, non senza conseguenze

A Cosenza i manifestanti hanno urlato slogan contro i politici regionali e nazionali accusati di aver distrutto la sanità calabrese, che è commissariata da circa dieci anni. Il sit-in è partito da Piazza Kennedy per poi spostarsi verso lo svincolo autostradale di Cosenza Sud, sull'A2 e quindi in direzione dell'ospedale cittadino. Fra gli slogan urlati, "se ci chiudete ci pagate" ma anche "moriamo di Covid o moriamo di fame". La manifestazione, fatta anche di commercianti e centri sociali, non ha registrato particolari criticità. Discorso diverso, invece, a Reggio Calabria, dove I manifestanti si sono mossi sul corso Garibaldi gridando "libertà". Nel corso della manifestazione si sono verificati anche dei disordini con l'esplosione di petardi e momenti di tensione con le forze dell'ordine. Un carabiniere, colpito da un sasso, ha perso sangue da un orecchio, venendo soccorso da un’ambulanza.

Il fuoco sotto la cenere

La situazione, in una regione già fiaccata dalle ristrettezze economiche e soffocata dal giogo della criminalità organizzata, è quindi esplosiva. I calabresi contestano l’istituzione della “zona rossa”, sostenendo come la regione non sia più colpita dalla pandemia rispetto ad altre regioni, la Campania su tutte, che sono rientrate in zone che avranno meno restrizioni. La dichiarazione di “zona rossa”, infatti, riporterà, di fatto, la Calabria a marzo, con un lockdown leggermente più soft rispetto a quello disposto nella prima ondata. La preoccupazione, infatti, è quella di un crollo economico: da qui, quindi, la contestazione nei confronti del Governo presieduto da Giuseppe Conte, reo, a detta dei manifestanti, di aver disposto la chiusura della maggior parte delle attività economiche. Contro la politica regionale, invece, è rivolta la protesta sanitaria: la Calabria, infatti, subirà le restrizioni più pesanti anche per via di un sistema sanitario che non si regge in piedi e che già oggi denuncia inquietanti presagi di crollo, anche per quanto concerne la gestione ordinaria delle patologie.

Eppure la politica soffia sul fuoco

La Regione Calabria, retta dal facente funzioni Nino Spirlì, della Lega, subentrato dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli, non ci sta e annuncia la decisione di impugnare la nuova ordinanza del Ministro della Salute che decreta la zona rossa. Spirlì, stando alle dichiarazioni, intenderebbe ricorrere al Tar del Lazio perché, ha sostenuto, "questa regione non merita un isolamento che rischia di esserle fatale". Spirlì ha chiamato in causa "i dati ufficiali: i posti di area medica occupati - precisa - sono il 16%, quelli di terapia intensiva raggiungono invece il 6%. La soglia che dovrebbe far scattare la chiusura è del 30%. E' dunque piuttosto arduo comprendere le ragioni che sorreggono l'ordinanza ministeriale. Il Governo ha deciso di punirci, ma noi non ci pieghiamo".

I numeri: quanto sono affidabili

Curioso quanto avvenuto il 3 novembre, alla vigilia, quindi, dell'approvazione del nuovo Dpcm. Il tema è proprio quello del numero dei ricoverati in terapia intensiva, comunicato, giornalmente, dalla Regione attorno alle 17. In poche ore quel numero è passato da 26 a 10, semplicemente perché la Regione, in maniera arbitraria, ha deciso di distinguere fra pazienti intubati e pazienti sottoposti "solo" a ventilazione assistita e di considerare solo i primi come "ricoverati in terapia intensiva".

La scelta al momento resta

E, a spiegarla è il direttore del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: in Calabria, area rossa, "anche se non c'è un numero di casi particolarmente alto, c'è un Rt elevato, a 1,84 con un intervallo a 1,56: certamente sopra 1,5. Questo ci porta a pensare che c'è un aumento della trasmissione in atto e la situazione potrebbe diventare critica in un prossimo futuro. "La Calabria è bellissima - ha detto - ma qualche deficit strutturale c'è e riguarda la capacità di resilienza del sistema".

A partire da marzo, momento della prima ondata, la Calabria, infatti, sarebbe l’unica regione a non aver speso interamente i fondi Covid destinati a fronteggiare una recrudescenza della pandemia. In più di otto mesi, la dotazione di terapie intensive sarebbe aumentata solo di sei unità. Né, da parte della struttura commissariale, retta dal generale Saverio Cotticelli, è arrivata alcuna idea di riorganizzazione per gestire al meglio l’emergenza.

"La strategia: fomentare i calabresi"

Tutto questo, però, non ha convinto la classe politica, soprattutto di centrodestra, che si è schierata compatta contro la decisione del Governo, di fatto ignorando le critiche ad anni di malagestio della sanità. La Lega è arrivata ad affermare: “La sensazione è che la strategia fosse quella di fomentare i calabresi contro il governo regionale dando quasi l'idea che vi fosse pressapochismo o mancanza di trasparenza. Non ci stiamo a giochi politici in chiave elettorale sulla pelle della gente. Il governo Pd-5 Stelle - conclude la Lega Calabria - si vergogni per questa speculazione indecente”. Intanto, il Consiglio regionale, ormai a un passo dallo scioglimento anticipato per il ritorno al voto, si riunirà sabato prossimo, 7 novembre, alle ore 12:00. L’Assemblea è stata convocata in seduta straordinaria dal presidente Domenico Tallini e i lavori affronteranno un solo punto all’ordine del giorno: “Calabria Zona Gialla”.