La tragica morte di una giovanissima mamma e dei suoi bimbi, ma non è stato il maltempo a ucciderli

Le tragedie annunciate. “Risulta ancora disperso il bambino di due anni di cui non si hanno notizie da giovedì. Il bimbo è scomparso nella zona di Lamezia Terme mentre si trovava con la madre, Stefania Signore di 30 anni e al fratello di 7, che sono entrambi morti. Le ricerche del bambino sono proseguite per tutta la notte … Resta l'allerta meteo in Calabria, anche se le condizioni del tempo hanno fatto registrare un miglioramento che, secondo le previsioni, dovrebbe consolidarsi nel corso della giornata odierna. La notizia è questa, scarna, priva di fronzoli e di aggettivi, così come dovrebbe essere ogniqualvolta un cronista racconta.

Chi legge una notizia come questa sa che questo trafiletto è simile a tanti altri, se non nella forma, di sicuro nei contenuti: cambia solo il numero delle persone coinvolte nel dramma, perché il dove è sempre lo stesso, l’Italia. Qui non ci sono né Nord n’è Centro né Sud che tengano. Perché chi governa questa penisola, pur avendo avuto enormi somme a disposizione, non è mai riuscita a mettere in sicurezza un Paese considerato fra i più avanzati. I giornalisti sono avvezzi a queste tragedie, ecco perché continuano a scrivere incipit del tipo: “tragedia per il maltempo a Lamezia Terme”. Una vera sciocchezza.

Il maltempo non è un essere animato, non ha un cervello e nemmeno - per chi ci crede - un’anima: è un fatto del tutto naturale che in molte parti dell’Europa, anche in quelle dove piove e nevica di più, sono state controllate, gestite con un migliore impiego del suolo. In Italia? Teniamoci forte, l’attuale governo parrebbe orientato a reintrodurre il condono edilizio, magari con un nome diverso per non perdere voti in corsa (amministrative e Europee si terranno nel 2019 ). Tutto qui. Lo sanno tutti che il Paese è quello dell’emergenza perenne.

Dove può accadere facilmente che una donna (in questo caso Stefania Signore) vada prima a prendere i figli dai nonni e poi si diriga verso casa. Nel viaggio di ritorno la donna si imbatte nel violento acquazzone che ha fatto esondare un torrente. Probabilmente presa dal panico, lei è scesa dalla vettura insieme ai figli e si è allontanata a piedi. Forse, racconta un cronista dell’Ansa, in cerca di una collinetta sulla quale trovare rifugio, ma è stata travolta dalla forza delle acque. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono cominciate subito la notte scorsa, dopo il ritrovamento della vettura, un'Alfa Romeo Mito, ferma con le quattro frecce accese e vuota, e dopo una drammatica telefonata di allarme del marito.

Solo il giorno dopo i vigili hanno individuato i corpi della donna e del figlio grande, riversi in un torrente, ad una cinquantina di metri l'uno dall'altro. E' in quella stessa zona che adesso sono concentrate le ricerche dell'altro figlio. Per Angelo Frijia, il marito della donna e il padre dei due bambini (è meccanico in un'officina), sono già cominciati i giorni del dolore e dei rimpianti. La sua famiglia non c’è più per colpa di una “bomba d’acqua assassina” che ha "mietuto vittime”. Oppure perché, lo si legge ancora nei quotidiani “Il maltempo torna ad uccidere al Sud”. Queste sì che sono vere fake news. I responsabili hanno un nome e un cognome.

Queste cose accadono perché chi è stato chiamato dalla nazione a gestire queste situazioni non lo ha fatto: prevenzione è ancora una parola sconosciuta. Oggi nell’occhio del ciclone c’è la Calabria, due anni fa c’era la Sardegna con le “bombe” del ciclone Cleopatra che ha distrutto un quartiere di Olbia costruito nell’alveo di un torrente. Dopo, ma solo per ricordare qualche caso, c’era stata l’alluvione di Genova dovuta allo straripamento di un fiumiciattolo, il Bisagno, scomparso sotto il cemento. E chi più ne ha più ne metta, tanto non sbaglia: tutte queste tragedie rientrano nella categoria nota dei “territori maltrattati”. In Calabria, le persone hanno cercato scampo sui tetti; decine di automobilisti soccorsi dopo essere rimasti fermi tra acqua e fango; decine di evacuati per rischio di esondazioni o di frane; un ponte sulla strada provinciale giù; persone soccorse dai vigili del fuoco, costretti ad usare i gommoni per percorrere strade trasformate in fiumi … In breve, ancora strade “assassine” (anche queste) che diventano fiumi. Di chi è la colpa? Ovvio, delle “bombe d’acqua”.