Cade da un albero per salvare un gatto che “non aveva chiesto aiuto”, niente indennità per il vigile del fuoco

Tenta di salvare un gattino rimasto bloccato su un albero e cade rovinosamente, facendo un volo di quasi 5 metri che gli ha procurato una parziale invalidità permanente. Protagonista della vicenda, avvenuta in un quartiere di Padova nel 2005, è un vigile del fuoco veneto che, nonostante i danni subiti durante l’orario di servizio, risulta non aver diritto ai benefici della legge per le “vittime del dovere”. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, “non è dimostrabile che il felino fosse in pericolo di vita”. I giudici, di fatto, hanno confermato quanto sentenziato dalla Corte d'Appello di Venezia.

La sentenza

Il gatto, recita la sentenza, "arrampicatosi a circa cinque metri di altezza, non era più in grado di scendere". A quel punto, il soccorritore è salito su una scala "nel tentativo di raggiungere l’animale e riusciva ad afferrarlo, quando improvvisamente il ramo dell’albero al quale era appoggiato si rompeva ed egli precipitava al suolo". Il pompiere, inizialmente, aveva ottenuto ragione dal tribunale di Padova. "Tra le attività dei vigili del fuoco - sostennero i giudici nella sentenza di primo grado - rientra anche il salvataggio di animali per cui l’evento che si verificava merita una speciale tutela, visto il nesso di casualità tra il fatto e l’azione di soccorso". Ma per la Cassazione, che ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno, non è così.

Chi dice che quel gatto avesse bisogno di aiuto?

Secondo il Viminale il salvataggio di un gatto da un albero non può considerarsi un’operazione di soccorso in quanto il gatto non avrebbe comunque avuto modo di chiedere aiuto… Secondo il Ministero dell’Interno non è possibile affermare, con assoluta certezza, che quel gatto fosse effettivamente in pericolo: "La circostanza non può essere presunta solo per il fatto che lo stesso si era arrampicato fino a cinque metri, essendo notorio che i gatti sono animali in grado di arrampicarsi". Pertanto, se il micio non era in pericolo, il vigile non doveva intervenire e, di conseguenza, non ha diritto ai benefici della legge per le “vittime del dovere”. Ironico Andrea Bava, l'avvocato difensore del vigile: “Non avrei mai pensato di dover documentare lo stato d’animo di un gattino, per dimostrare che si sentisse soggettivamente in pericolo. Forse occorreva che miagolasse aiuto".