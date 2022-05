Cade ultraleggero in Friuli, un morto e un ferito

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAG - E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina, in una zona boschiva a Prati di Loreto, in comune di Codroipo (Udine). Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è precipitato un velivolo ultraleggero, che si è incendiato al contatto con il suolo. Sul posto sono giunte due squadre del locale distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo con il supporto di un'ulteriore squadra, l'autobotte e il funzionario di guardia giunti dalla sede centrale di Udine. Per uno degli occupanti del velivolo - il passeggero - il personale medico del 118, intervenuto anche con l'elicottero, ha potuto soltanto verificare il decesso, mentre il pilota, un uomo di 62 anni di Porcia (Pordenone), è stato trasportato all'ospedale di Udine, in prognosi riservata. Secondo una ricostruzione, l'aereo era appena decollato da un vicino aeroporto privato. I Vigili del fuoco stanno ancora operando per la messa in sicurezza dell'area. (ANSA).