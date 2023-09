Cade in mare da motoscafo, natante la investe e muore

(ANSA) - ZAMBRONE, 07 SET - Una donna di circa 50 anni, di cui non è stata resa nota l'identità, è morta in mare, al largo di Zambrone, nel Vibonese, dopo essere stata investita dal motoscafo da cui era caduta accidentalmente. La vittima era una turista in vacanza insieme al marito.

Per ricostruire quanto é accaduto ha avviato accertamenti la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, che sta verificando, in primo luogo, chi si trovasse alla guida del motoscafo che ha investito. Se cioè ci fosse il marito o un collaboratore della coppia, che affittato il natante stamattina. A lanciare l'allarme, con una telefonata al numero di soccorso della Capitaneria, è stato il marito della donna. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte della donna, disponendo l'autopsia. (ANSA). .