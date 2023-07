Cade durante un'arrampicata, un morto nelle Dolomiti friulane

(ANSA) - PORDENONE, 27 LUG - Un uomo di 63 anni è morto durante un'escursione alpinistica nelle Dolomiti friulane in Val di Bricca a cavallo delle province di Pordenone e Udine. Secondo una ricostruzione, mentre si trovava in cordata con un altro escursionista in un luogo impervio è precipitato per diverse decine di metri, morendo all'istante. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente sono condotte dai carabinieri della stazione di Cimolais (Pordenone), coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine. Sul posto i tecnici del soccorso alpino della Valcellina, che hanno recuperato la salma con l'elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. (ANSA).