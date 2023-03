Cadavere nell'Isarco, autopsia esclude morte violenta

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - In merito al ritrovamento di un corpo nel fiume Isarco, la scorsa settimana, la procura di Bolzano comunica che l'autopsia ha escluso lesioni o traumi evidenti. Le indagini stanno proseguendo per l'identificazione del cadavere, anche con il confronto dei numeri di serie sulle protesi con quelle impiantate su persone recentemente scomparse. La salma in forte stato di decomposizione era stata ripescata giovedì dal fiume Isarco. Il corpo era stato avvistato da alcuni operai impegnati nel cantiere del Tunnel del Brennero. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma che verosimilmente da molti mesi era in acqua. (ANSA).