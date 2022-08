Cadavere carbonizzato nel bagagliaio di un'auto nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 29 AGO - Un cadavere è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme a Cologne, in provincia di Brescia. I carabinieri non escludono alcuna pista. La vettura sarebbe intestata a uno straniero residente in un paese vicino. Il cadavere, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di un uomo. Le forze dell'ordine indagano per omicidio. Da verificare la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero visto delle persone mentre abbandonavano l'auto - una Range Rover - poi avvolta dalle fiamme. (ANSA).