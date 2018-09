Cacciatore spara e uccide giovane escursionista. La vittima scambiata per una preda

Si chiamava Nathan Labolani e era residente a Apricale il giovane di 19 anni ucciso in un incidente di caccia. I colpi calibro 300 magnum che l'hanno raggiunto all'addome sono stati sparati da un cacciatore di 29 anni residente a Ventimiglia che ha sparato con una Winchester. L'uomo è adesso indagato per omicidio colposo avrebbe scambiato il ragazzo per un animale. Secondo quanto riferito agli inquirenti, il cacciatore - che ha la 'patente' da due anni - avrebbe sentito il rumore di una possibile preda e, non sentendo risposte dopo il richiamo, avrebbe sparato almeno due colpi.

Ferito a morte

Nathan è stato ferito mortalmente sulla parte posteriore sinistra dell'addome: il colpo lo ha passato da parte a parte e è stato mortale. Tutto è avvenuto mentre due squadre di cacciatori, una di Camporosso e l'altra di Perinaldo, stavano partecipando a una battuta al cinghiale. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, il personale sanitario del 118 e la Croce Azzurra. E' stato allertato anche un elisoccorso da Cuneo, che ha trasferito l'equipe medica direttamente sul posto, ma a nulla sono serviti i soccorsi. Ancora molti gli interrogativi da chiarire. Intanto il cacciatore si trova in caserma dove, con i carabinieri, sta ricostruendo la dinamica dei fatti.