Bus turistico si ribalta vicino Siena, morta una donna e diversi feriti

Una donna è morta e una quindicina di persone sarebbe rimaste ferite nel ribaltamento di un bus turistico avvenuto intorno alle 9.30 sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Secondo quanto si apprende a bordo c'era una comitiva di turisti stranieri, circa una sessantina di persone, di vari paesi dell'Est Europa, in Italia per un tour tra le città d'arte. Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell'Autopalio.

I soccorsi

I vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre alcune persone rimaste incastrate tra le lamiere del bus finito in una scarpata e adagiato sul fianco destro. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale Anas e numerosi mezzi del 118. Il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi.