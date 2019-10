Bus contro un albero a Roma: 29 i feriti, 9 sono gravi. "L'autista distratto dal telefonino"

Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. E' accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo.

Sono 29 i feriti

Il bilancio dell'incidente è di 29 feriti, 9 dei quali sarebbero gravi. Sono stati trasportati in vari ospedali dal 118. Tre pazienti in codice giallo e uno in rosso al Policlinico Gemelli; uno in codice giallo e due in rosso al Villa San Pietro; uno in codice giallo ed uno in rosso al San Filippo Neri. Un ferito in codice rosso è stato invece trasportato al Sant'Andrea mentre uno in codice giallo al Santo Spirito. Due persone in codice giallo sono state portate al Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, un altro paziente, sempre in codice giallo all'Umberto I.

Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al Nue 112 che ha attivato il 118, vigili del fuoco e polizia locale. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Cassia.

Incidente a Roma (Ansa)

Ferito anche il conducente

C'è anche il conducente dell'autobus tra i feriti. Secondo quanto si è appreso, è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito in codice rosso. Sono in corso anche gli accertamenti di rito per stabilire l'eventuale assunzione di alcol e droga. La polizia locale, che ascolterà il 40enne appena le condizioni fisiche lo consentiranno, è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente . Al momento non sembrano coinvolti altri veicoli. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

"Forse distratto dal cellulare"

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, alcuni passeggeri avrebbero raccontano che il conducente del mezzo pubblico sarebbe stato distratto dal telefonino: su questo aspetto si stanno concentrando le indagini della polizia municipale che sta interrogando il conducente in ospedale e dovrà accertare se quanto riferito dai passeggeri risulta vero.

L'assessore: "Vicini ai feriti"

"Siamo vicini ai feriti. Le persone con cui ho parlato mi hanno detto che sono state assistite tempestivamente. Le condizioni di alcuni sono leggermente più critiche rispetto ad altre, ma sono state tutte gestite. Quanto alle responsabilità ci sono indagini in corso. Anche Atac ovviamente ha attivato un'indagine interna e collaborerà con gli inquirenti. Appena avremo gli esiti, li comunicheremo. Se saranno appurate responsabilità agiremo di conseguenza". Così l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese che si è recato nel luogo dell'incidente.

Grave incidente anche a Milano

Un altro incidente stradale tra un'auto e un bus dell'Atm si è verificato poco prima delle 8 a Milano. Sei i feriti: 5 persone (che si sarebbero trovate tutte sull'auto) e il conducente del mezzo, che era senza passeggeri. La più grave è una donna di 42 anni trasportata in prognosi riservata al Policlinico. Un'altra donna di 42 anni, e i suoi due bambini di 5 e 6 anni, sono stati trasportati dal 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo, e un uomo di 54 ha rifiutato il trasporto. L'autista del mezzo pubblico è stato portato in codice verde all'ospedale San Paolo.

Incidente ferroviario

Incidente ferroviario, questa mattina intorno alle 9, sulla linea Sfm1, nel tratto da Pont Canavese a Rivarolo Canavese. Un convoglio diretto alla stazione di Valperga, in arrivo da Pont, ha centrato una Lancia Lybra che si trovava sui binari al passaggio a livello di strada Borelli. La dinamica è al momento in fase di accertamento. Ferito il conducente della vettura, rimasto incastrato all'interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. La circolazione sulla linea è bloccata.