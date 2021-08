Burioni e il tweet sulla 'collega' Heather Parisi

(Adnkronos) - Heather Parisi rilancia uno studio sui vaccinati Covid e tra i commenti spunta Roberto Burioni. "Un preprint paper by Oxford University Clinical Research Group pubblicato il 10 agosto su Lancet rileva che i vaccinati trasportano 251 (!!) volte il carico di virus Covid-19 nelle narici rispetto ai non vaccinati", scrive la showgirl italoamericana. "In pratica sono super diffusori presintomatici", conclude Heather Parisi con l'hashtag #ConLaGaranziaperò. Burioni rilancia il suo post e scrive: "È bello scoprire di avere colleghe che sanno cantare e ballare molto bene".