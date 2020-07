Burioni: “Il coronavirus pronto a ripartire come in Spagna”. Speranza: 'Seconda ondata è possibile'

"Il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna". Ne è convinto Roberto Burioni che su Medical Facts commentando uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine invita la popolazione a "non abbassare la guardia". "Grazie a sforzi sovrumani gli italiani stanno riuscendo a uscire da questo incubo di morte. Ma il virus -avverte- circola ancora ed è pronto a ripartire, come peraltro ha fatto in Spagna, dove il clima e lo stile di vita non sono certo troppo diversi dal nostro. Insomma, dobbiamo ricominciare a vivere la nostra vita, a lavorare, a vederci e a divertirci. Ma non possiamo permetterci di ignorare alcune semplici e basilari norme di protezione reciproca. Uno di questi è il portare sempre la mascherina negli ambienti affollati".

"Non si scherza con i numeri"

In un articolo dal titolo "non si scherza con i numeri" Burioni osserva che "in questi giorni si ascoltano molte sterili e inutili discussioni. Alcune sono quelle che tentano di predire un futuro estremamente incerto; altre sono quelle che continuano a dibattere se chi è deceduto è morto 'con il coronavirus' o 'per il coronavirus. Questa seconda discussione -dice Burioni- è surreale, in quanto basta guardare questo grafico, da poco uscito su una prestigiosa rivista, che mostra quante persone sono morte in ben 1.689 comuni italiani (più del 20% del totale) nei primi mesi degli anni dal 2015 fino al 2020. Come potete vedere, fino alla settimana del 23 febbraio 2020 le persone morivano esattamente nella stessa misura degli anni precedenti. Da quel momento il numero dei morti si è impennato. Negli anni precedenti morivano mediamente 4-5000 persone a settimana; dal 15 al 28 marzo abbiamo superato i diecimila decessi a settimana. Il fatto che questi morti in eccesso siano stati per lo più uomini e siano stati concentrati in Lombardia suggerisce fortemente che questo eccesso di morti sia legato al coronavirus".

Speranza: "Non escludo seconda ondata"

Non esclude una seconda ondata neppure il ministro Speranza intervenuto a '24 Mattino' su Radio24 spiegato: “Non possiamo avere certezze su settembre ottobre. In alcuni Paesi la seconda ondata è avvenuta. Non è certa, ma dobbiamo considerarla come possibile. E quindi dobbiamo tenerci pronti". L'Italia oggi, ha aggiunto, "è più forte di quanto lo fosse i primi di febbraio. In primo luogo perché conosce meglio l'avversario con cui si confronto. Non dimentichiamo che nel mondo questo virus si è palesato alla fine del 2019 e in Cina. In Europa per la prima volta l'abbiamo incrociato a febbraio. Abbiamo acquisito conoscenze sul campo. Determinazione e velocità di intervento sono fattori essenziali".

Le tre regole

Sono rimaste tre grandi regole fondamentali. La prima è l'uso delle mascherine, la seconda è il distanziamento di almeno un metro ed evitare gli assembramenti, la terza il lavaggio frequente delle mani, ha quindi ricordato il ministro. "Queste tre regole - ha ribadito - sono ancora essenziali. Devono accompagnarci per le prossime settimane, fino a quando non avremo sconfitto definitivamente il virus. Capisco che anche in queste regole c'è un pò di sacrificio, ma dobbiamo continuare a rispettarle perché ne va della nostra capacità di ripartire. Come ministro della Salute sono preoccupato ogni volta che ci sono queste tre regole non rispettate". In questi mesi, ha aggiunto Speranza, "gli italiani sono stati davvero straordinari. Noi non siamo ancora in un porto sicuro ma siamo usciti dalla tempesta, dalla fase più difficile. E questo è avvenuto soprattutto grazie al comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone. Questo va riconosciuto".

Gli assembramenti

Nei luoghi chiusi il pericolo di contagio" da Covid-19 "è sempre maggiore, tant'è che l'obbligo di mascherine vige nel nostro Paese nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Dopo di che, anche all'aperto bisogna evitare assembramenti: gli assembramenti sono ancora vietati nel nostro Paese anche all'aperto". Speranza ha ricordato "le tre grandi regole che ancora restano in piedi e che sono ancora essenziali" per proteggersi da Covid-19: igiene delle mani, distanziamento sociale e uso della mascherine quando non è possibile mantenerlo. Mascherina pure all'aperto senza distanza di sicurezza, quindi, "anche se è chiaro che all'aperto è più facile rispettare la distanza di un metro che non in una stanza chiusa, in un autobus o in un vagone della metropolitana", ha osservato il ministro.

Lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza per Covid-19 in Italia verrà prorogato al 31 ottobre? "L'orientamento del Governo è che non siamo fuori da questa vicenda. Stiamo molto meglio di prima, non siamo più nella tempesta di marzo, ma ancora c'è bisogno di tutta una serie di norme, regole, elementi di sicurezza che sono connessi a questa stagione straordinaria". "La proroga dello stato di emergenza - ha comunque precisato - è una valutazione che proprio ieri sera in Consiglio dei ministri abbiamo deciso di fare solo dopo un ulteriore confronto con il Parlamento, perché il Parlamento per noi è evidentemente la fonte della forza del Governo attraverso il rapporto di fiducia, ed è giusto - ha ribadito Speranza - che ci sia un ulteriore confronto e poi si assuma una decisione finale".