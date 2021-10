Burioni: 'Nobel a Parisi, ma non alla virologa Heather'

(Adnkronos) - "Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa". Roberto Burioni, con un tweet, rende omaggio al professor Giorgio Parisi, vincitore del Nobel per la Fisica, e contemporaneamente confeziona una frecciatina per Heather Parisi. L'ex showgirl, protagonista in passato di 'confronti' social per il virologo, è nota per le sue posizioni no vax in materia di covid. "Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il premio Nobel. Che orgoglio. Che 2021!", scrive Burioni in un altro tweet. Sul proprio profilo, il virologo del San Raffaele commenta anche i dati di un nuovo studio relativo all'efficacia del vaccino Pfizer. "L'efficacia del vaccino contro l'infezione cala nel tempo (quindi subito la terza dose per i vulnerabili e i sanitari) ma rimane altissima la protezione contro la malattia grave (quindi tranquilli e vaccinatevi)", dice.