Burioni: 'In Italia quasi sei milioni di infetti: ecco perché abbiamo più morti della Cina'

La domanda è ricorrente e senza risposta. Su come sia possibile che l'Italia abbia meno morti e meno contagiati dal Coronavirus della Cina non è comprensibile se non ammettendo che i dati ufficiali, forniti quotidianamente dalla Protezione Civile, siano inesatti, o meglio incompleti. "L'ICL stima le infezioni di Covid-19 in Italia al 28/3: 9,8% della popolazione, 5,9 milioni di casi. Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perché l'Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania?". L'intervento, scritto nero su bianco su Twitter è del medico e divulgatore scientifico Roberto Burioni che porta a corredo delle sue parole uno studio scientifico realizzato da un team di ricercatori della Imperial College di Londra che fa una stima dei contagi da Coronavirus, soffermandosi in particolare su 11 Paesi europei.

Lo studio e l'ampia diffusione del virus

"In tutti i paesi, stimiamo che siano stati rilevati ordini di grandezza del numero delle infezioni inferiori rispetto alle infezioni vere", sostengono i ricercatori. Un fatto, si legge ancora, "probabilmente dovuto alle infezioni lievi e asintomatiche nonché alla capacità limitata dei test". Lo studio fa poi l'esempio dei singoli Paesi.

"In Italia, i nostri risultati suggeriscono che al 28 marzo 5,9 milioni di persone siano state infettate complessivamente, con un tasso del 9,8% della popolazione. La Spagna ha recentemente visto un forte aumento del numero dei morti e data la sua più piccola popolazione il nostro modello stima che una percentuale maggiore della stessa, il 15% (7 milioni di persone) sia stata infettata".

"Si stima inoltre - scrive ancora Burioni - che la Germania abbia uno dei tassi di contagio più bassi, lo 0,7% con 600mila persone infette". "A tutti: questa stima non è mia, ma dei ricercatori dell'Imperial College di Londra, tra i migliori studiosi di epidemiologia al mondo", precisa Burioni in un altro tweet.