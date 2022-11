Bunker per nascondere latitanti e droga scoperti nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Erano stati studiati per accogliere latitanti, per viverci settimane e sfuggire alle manette, per rimanere in città e continuare a controllare gli affari illeciti. E anche per nascondere armi e droga: quattro bunker sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri, con l'ausilio dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, durante una serie di perquisizioni eseguite nel rione Parco Verde e nel cosiddetto Bronx di Caivano, in provincia di Napoli. Uno, come gli altri del tutto simile a quelli scoperti in Calaria, era ancora in costruzione. L'ingresso era consentito solo attraverso una botola blindata, nascosta in una parete di mattoni. Ingegnoso anche il trucco utilizzato per nascondere droga e proiettili: lungo un muretto di cinta di uno dei palazzoni era stato scavato un piccolo vano, esattamente della stessa dimensione del mattone di tufo che lo componeva. A coprirlo uno sportello sul quale era stato agganciato uno strato di tufo, muschio compreso, che si mimetizzava perfettamente con il resto della parete. Nella cavità quasi un chilo di cocaina diviso in 5 panetti e 20 panetti di hashish per oltre 4 chili di sostanza. E ancora 50 proiettili calibro 7,65 e 57 calibro 9x21 millimetri. Durante il blitz è stato scoperto anche una sorta di laboratorio per il confezionamento della droga. Anche questo è stato sequestrato. Le indagini vanno avanti per identificare chi avesse commissionato la realizzazione dei nascondigli. (ANSA).