[Il caso] Bufera su procura di Roma e Csm. “Viaggi e soldi in cambio di nomine”. E i magistrati “disobbediscono” a Mattarella

“Se ci fosse la Politica e un governo, sarebbe giunto il momento di riformare una volta per tutte il Csm”. Antonio Zanettin, ex membro laico del Csm ora deputato per Forza Italia, compulsa le notizie che arrivano dalla procura di Perugia, che indaga sui colleghi della Capitale, e che sta devastando il Consiglio superiore della magistratura e la stessa magistratura. Una brutta storia di abusi, corruzione (fatti ancora presunti) e di condizionamenti delle nomine ai vertici degli uffici delle varie procure. Anzi, soprattutto della procura più importante d’Italia, quella della Capitale. Il manuale Cencelli attribuisce al procuratore di Roma il peso di due ministeri. Se poi il procuratore da sostituire si chiama Pignatone che nei sette anni a piazzale Clodio con una squadra compatta di aggiunti e pm ha scoperchiato molti verminai della Capitale, quell’incarico vale forse anche 3 o 4 ministeri.

Le toghe indagate

L’inchiesta è una ma le diramazioni e gli sviluppi possono essere molti. Al momento la procura di Perugia ha iscritto al registro degli indagati il pm di Roma Luca Palamara (corruzione), ex presidente dell’Anm, ex membro del Csm e leader di Unicost; il membro togato del Csm Rosario Spina, corrente Unicost (rivelazione di segreto e favoreggiamento); un secondo pm di Roma, Stefano Fava sempre per rivelazione di segreto e favoreggiamento. Dalle intercettazioni – Palamara è stato ascoltato grazie ad un trojan “lanciato” nel suo smartphone segno che l’inchiesta ha impiegato gli strumenti d’indagine più sofisticati – spuntano fuori anche due parlamentari amici di Spina e Palamara. Tra gli indagati anche quel Centofanti, potente uomo di relazioni nella Capitale, che ha già patteggiato tre anni nell’inchiesta sulle sentenze comprate al Consiglio di Stato dalla rete che faceva capo all’avvocato Amara. Che poi è l’inchiesta madre di questo tsunami politico-giudiziario-istituzionale.

Viola, un colpo di scena

In tutta questa storia c’è anche un aspetto istituzionale che non può passare inosservato. I giochi per la successione alla procura di Roma sono aperti da mesi tanto è ambito e di peso quell’incarico. Giuseppe Pignatone ha lasciato piazzale Clodio per limiti di età l’8 maggio. Quel giorno sembrava già tutto concordato: al suo posto sarebbe arrivato l’attuale procuratore di Palermo Francesco Lo Voi (la corrente di riferimento è Mi). Al cui posto a Palermo sarebbe dovuto andare Michele Prestipino, attuale aggiunto a Roma, responsabile della Dda, uomo di fiducia di Pignatone. Contro questo schema, che sembrava blindato, si sono mosse più che le correnti della magistratura, alcune cordate trasversali che hanno puntato in nome della “discontinuità” – leggi: non eseguire i desiderata di Pignatone – sul procuratore generale di Firenze Marcello Viola (Mi) probabilmente ignaro di tante macchinazioni. Il risultato è stato che giovedì della scorsa settimana, in V Commissione del Csm, competente sugli incarichi direttivi, il nome di Viola è stato quello più votato (4 voti, un voto a testa Creazzo e Lo Voi) . Un colpo di scena che deve aver segnato nel profondo gli assetti della magistratura visto che pochi giorni dopo, mercoledì mattina, qualcuno ha deciso che era giunta l’ora di mandare la bomba sui giornali. Nel tentativo probabilmente di invertire nuovamente il destino del nuovo procuratore di Roma. Scalzare Viola e riposizionare Lo Voi.

Lo sgarbo al Colle

Gli addetti ai lavori non si sono fin qui stupiti più di tanto. Segno che la dinamica può essere compresa tra quelle “ordinarie”. Ovviamente non si conosceva il seguito. E neppure che il Csm ha “disobbedito” persino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, che dell’organo di autogoverno della magistratura è il Presidente e dunque legittimamente titolato ad occuparsi delle varie pratiche, aveva fatto pervenire tramite il vicepresidente David Ermini la richiesta/suggerimento di audire in V Commissione i tre magistrati in corsa per la procura di Roma. La prassi prevede che le nomine avvengano sulla base di titoli, documenti e relazioni di cui i sei membri della Commissione entrano in possesso nei tempi utili. Sono state fatte negli anni eccezioni per le procure e gli uffici giudiziari più importanti per cui le nomine risultavano divisive. Su cui non c’era l’accordo. Il presidente della V Commissione, il togato Gianluigi Morlini (Unicost) ha messo ai voti la richiesta del Quirinale di fare una sorte di supplemento di indagine che però è stata respinta: tre componenti a favore (i togati Morlini e Suriano e il laico Gigliotti), tre contrari (il laico della Lega Emanuele Basile, i togati Piercamillo Davigo, ex Mi ora A&I e Antonio Lepre, Mi). La richiesta/suggerimento di Mattarella oltre a rientrare nelle sue prerogative, è anche prevista da alcune recenti circolari del Consiglio in cui si chiede di privilegiare, nei criteri di scelta, anche “il progetto organizzativo del candidato rispetto all’ufficio giudiziario che andrà a dirigere”. Insomma, su certe decisioni una chiacchierata a voce potrebbe aiutare a decidere. Uno sgarbo istituzionale che il presidente Mattarella, puntuale coscienza critica rispetto a certi eccessi della magistratura, non ha gradito.

La perquisizione a casa e in procura

Un graffio istituzionale di cui non sarebbe rimasta traccia se nei giorni a seguire non fosse venuto fuori ciò che stiamo vedendo. Che fa oggettivamente tremare i polsi. L’inchiesta di Perugia non riguarda la nomina del procuratore di Roma. Al centro dei pm umbri ci sono gli atti trasmessi un anno fa da Pignatone e dal suo aggiunto Ielo a Perugia relativi ad alcuni passaggi dell’inchiesta sulle sentenze comprate al Consiglio di Stato in cui il collega Palamara sembra un po’ troppo vicino ai protagonisti di quell’indagine tra cui il manager Centofanti. Stamani la Guardia di finanza si è presentata a casa del pm Palamara (che mercoledì aveva letto pagine intere di giornale a lui dedicate) e poi nel suo ufficio a piazzale Clodio. Nel decreto di perquisizione lungo 47 pagine si elencano le circostanze del patto corruttivo tra il pm e Centofanti indicato come “anello di congiunzione tra Palamara e gli avvocati Amara-Calafiore (inchiesta sentenze Consiglio di Stato)”.

L’anello da 2 mila euro

Alcune “utilità e vantaggi economici” elargiti da Centofanti al pm romano iniziano nel 2011. I destinatari dei presunti “favori” sarebbero, oltre al magistrato, anche la sorella Emanuela e l’amica A. A. Quest’ultima avrebbe ricevuto un anello da 2 mila euro (in un’intercettazione ambientale in auto ne parla con Centofanti perché “non so se voglio il solitario, preferivo una cosa più sottile”) e un soggiorno a Taormina nel settembre 2017. Tutto pagato da Centofanti. Lo stesso Palamara approfitterebbe dell’ospitalità del manager nel novembre del 2015 e nel febbraio e marzo del 2017 (soggiorno in una località toscana). La sorella sarebbe stata ospitata nel marzo e dicembre del 2011 all’hotel Campiglio Bellavista. Nello stesso elegante hotel di Madonna di Campiglio, Palamara e famiglia avrebbero soggiornato dal 26 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 e poi ancora nel 2014 e nel 2015. Agli atti dell'indagine due biglietti aerei, forniti da Centofanti, per un volo da Roma a Dubai per il pm romano e l’amica A.A. oltre che due fatture per un viaggio a Favignana.

“Favori incompatibili con una semplice amicizia”

“Le utilità percepite nel corso degli anni da Palamara, dai suoi conoscenti e familiari ed erogate da Centofanti - si legge nel provvedimento – appaiono direttamente collegate alla sua funzione di consigliere dell'organo di autogoverno della magistratura. Il numero di favori e il valore degli stessi non è infatti spiegabile sulla base di un mero rapporto di amicizia”. Non solo, per la procura di Perugia “occorre tener conto che l'autore di tali emolumenti è un soggetto in stretti rapporti illeciti con imputati rei confessi del delitto di corruzione”.

Le contropartite

La procura è infatti convinta di aver trovato la contropartita di viaggi e vacanze laddove nel decreto di perquisizione scrive che “la corruzione sarebbe stata finalizzata affinchè Palamara mettesse a disposizione, a fronte delle utilità, la sua funzione di membro del Csm, favorendo nomine di capi degli uffici cui erano interessati gli avvocati Amara e Calafiore”. Uno scenario per chi conosce un po’ Palamara che anche ieri ripeteva: “Ho troppo rispetto del mio lavoro per anche solo immaginare di metterlo a disposizione di altri”. Eppure, i magistrati umbri sono convinti di avere indizi sufficienti per dimostrare che “nel 2016 Palamara avrebbe ricevuto 40 mila euro per facilitare la nomina, mai andata in porto, di Giancarlo Longo a procuratore capo di Gela”. Un altro favore “con atto contrario ai doveri d’ufficio” riguarderebbe Marco Bisogni, sostituto procuratore a Siracusa (in precedenza oggetto di reiterati esposti al pg di Catania da parte di Amara e Calafiore). Per l’accusa, Palamara faceva parte della sezione del Csm che con ordinanza 94/2017 “rigettava la richiesta di archiviazione proposta dal procura generale della Cassazione, avanzando richiesta di incolpazione coatta a carico del medesimo Bisogni, che di seguito veniva assolto dalla commissione in diversa composizione”. Quando Palamara era assente.

Gli altri due pm indagati

Nel fascicolo di Perugia sono indagati anche il pm di Roma Stefano Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina (Unicost) entrambi per favoreggiamento e rivelazione del segreto. Il primo è l’autore di un esposto al Csm che allunga ombre su Pignatone (ormai in pensione) e il suo aggiunto Ielo. Secondo Fava non avrebbero segalato che nell’inchiesta sulle sentenze pilotate al Consiglio di Stato comparivano in qualità di difensori i fratelli avvocati del procuratore e dell’aggiunto. Circostanza non vera visto che entrambi avevano invece sollevato la questione che però non fu ritenuta rilevante. Per istruire questo dossier avvelenato, Fava si sarebbe avvalso delle indicazioni di Palamara e di un consulente della Procura. Il consigliere Spina avrebbe invece rivelato all’amico, dieci giorni fa circa, che al Csm era arrivata la pratica di Perugia in cui Palamara è indagato. E anche l’arrivo dell’esposto del pm Fava, la reazione dei consiglieri del Csm e la presenza di un cd allegato all’esposto.

I due parlamentari amici

Palamara e Spina vengono intercettati il 9 maggio. Con loro ci sono anche due parlamentari. Palamara si sfoga: “Perché quel cazzo che m’hanno combinato lì a Perugia ancora nemmeno si sa”. Spina sembra rassicurare l’amico mentre gli parla dell’esposto contro Ielo e Pignatone: “Avrai la tua rivincita perché si vedrà chi ti sta fottendo e tutte le cose forse sarà lui a doversi difendere a Perugia per altre cose perché noi (il Csm, ndr) Fava lo chiamiamo”. E Palamara: “No, lo devi chiamare adesso che altrimenti mi metto a fare il matto”.