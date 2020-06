Bufera su Blutec Termini Imerese, arrestato l'ex amministratore

Palermo, 18 giu. (askanews) - L'ex amministratore della Blutec di Termini Imerese, Roberto Ginatta, di 73 anni, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Palermo su delega della procura di Torino. Insieme a lui sono finiti in manette Matteo Ginatta e Giovanna Desiderato. Per loro l'accusa è di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta.In particolare, Roberto Ginatta è accusato di bancarotta fraudolenta nella gestione della Blutec e della Metec, nonché di avere distratto circa 16,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici, erogati dalla Regione Siciliana attraverso Invitalia per il rilancio del polo industriale di Termini Imerese. (segue)