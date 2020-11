Bt: processo per 21 a Milano, una condanna a 1 anno

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Il gup di Milano ha rinviato a giudizio 21 imputati, società compresa, e ha condannato, in abbreviato, a un anno di reclusione una persona, per la vicenda con al centro il caso Bt Italia, la controllata di British Telecom. Fissato il dibattimento per il 26 gennaio. Sono usciti dal procedimento l'ex ad Gianluca Cimini, morto la scorsa estate, e l'ex presidente di Bt Italia, Luis Satorre Alvarez, per prescrizione. (ANSA).