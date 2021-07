Brusaferro: il vaccino funziona, così si convincono gli scettici

Milano, 25 lug. (askanews) - "Dobbiamo affrontare la pandemia con metodo scientifico. Far vedere che il vaccino funziona e che le misure attuali, non particolarmente restrittive, sono possibili proprio perché il vaccino funziona". Lo ha detto, in un'intervista a La Repubblica, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts."L'efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95% per ospedalizzazioni e decessi - ha aggiunto il professore - La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva non ha ricevuto neanche una dose. Dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili affinché sia coperta la larghissima parte della popolazione. Continuando la campagna ai ritmi attuali, insomma, sarà sempre più evidente anche agli scettici che il vaccino è lo strumento che ci consente di poter convivere con il virus"."Dai dati che abbiamo pubblicato - ha detto ancora Brusaferro - sappiamo che l'efficacia vaccinale contro l'ospedalizzazione è del 94,88%. Sui ricoveri in terapia intensiva è oltre il 97%. Sui decessi è del 96%. Dai dati europei e del Regno Unito vediamo che la stragrande maggioranza di chi viene colpito è non vaccinato. Va però completato il ciclo: chi ha una sola dose ha copertura limitata".