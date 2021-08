Brusaferro: terapie intensive occupate al 3%, indice Rt a 1.56

Milano, 6 ago. (askanews) - "Abbiamo una situazione in Europa che si sta scurendo, in tutto il bacino del Mediterraneo la circolazione del virus aumenta". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, nel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale sull'emergenza Covid in Italia.Brusaferro si è poi occupato dell'Italia, sottolineando in particolare l'occupazione ospedaliera: in area medica in questa settimana siamo al 4%, la scorsa settimana era il 2,9%; in area terapia intensiva sale al 3%, rispetto al 2,2% della settimana scorsa. L'indice di trasmissibilità Rt al 23 luglio è a 1.56.La campagna vaccinale - ha spiegato il presidente dell'ISS - vede vaccinato con un ciclo completo il 58% della popolazione di oltre 12 anni, dato che sala al 70% per la sola prima dose. Le giovani generazioni stanno rispondendo bene alla campagna vaccinale, ma per le fasce di età più alte la crescita è lenta. Sopra i 60 anni c'è un 16% che ancora non ha affrontato la prima dose di vaccino, dato che sale al 25% sopra i 50 anni."La vaccinazione completa - ha concluso Brusaferro - è lo strumento più efficace per evitare complicanze in caso di infezione da Sars-Cov2".