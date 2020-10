Brugnaro: con il Mose ha vinto l'Italia, opera di ingegneria italiana

Roma, 3 ott. (askanews) - "Il Mose dimostra che con la tecnica possiamo affrontare i cambiamenti climatici. non l'ha fatto nessuno al mondo, è un'opera di ingegneria italiana, qui ha vinto l'Italia". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a RaiNews 24. "Ho creduto per tanto tempo in questo progetto, credo nell'ingegneria, credo nella tecnica. Voglio ringraziare gli operai, i progettisti, gli ingegneri le imprese, tutti quelli che ci hanno lavorato".