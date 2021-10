Bruciata auto del fratello di un candidato Comune in Salento

(ANSA) - TAURISANO, 01 OTT - Attentato incendiario la notte scorsa a Taurisano, in Salento, dove ignoti hanno dato fuoco all'auto del fratello del consigliere comunale uscente, Francesco Damiano, candidato alle prossime elezioni comunali per il Pd, di cui è segretario cittadino. L'auto, una Nissan Qashqai, era parcheggiata in via Verdi, davanti alla palazzina bifamiliare dove abitano i due fratelli con le rispettive famiglie. Le fiamme hanno danneggiato anche l'auto della cognata del politico, una Fiat Grandepunto e annerito il prospetto della palazzina. Le indagini, a cura della polizia, sono a tutto campo: tra le piste seguite anche quella che riconduce all'attività politica del consigliere comunale che proprio ieri sera aveva tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale. (ANSA).