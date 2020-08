Briatore parla dall’ospedale: "Ho solo una prostatite. Covid? Può darsi"

“Ho solo una prostatite forte”, Briatore, ricoverato al San Raffaele dalla sera di domenica scorsa, ha voluto tranquillizzare sulle sue condizioni di salute rivelando in un’intervista al Corriere di non essere affetto da polmonite da Covid-19 come dalle notizie emerse nelle ultime 24 ore. Dunque mentre si rincorrevano le voci di "condizioni ritenute serie" è lo stesso Briatore a rassicurare sulla sua salute con una telefonata al quotidiano di via Soferino. "Con una voce "sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie", scrive il giornale, l'imprenditore spiega che "intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo". E a chi dice che sia positivo risponde: "Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…". Quanto ai sintomi, spiega di avere "un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto".

Ricoverato per una prostatite

Di prostatite aveva già parlato Daniela Santanché: "Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: "Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite", ha detto la parlamentare di Fratelli d'Italia. Di certo, le condizioni dell'imprenditore sono buone, così come aveva confermato anche una nota diffusa qualche ora prima dal suo staff: "Il presente comunicato – si legge – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all'Ospedale San Raffaele per un controllo.

Briatore: "Mi sento bene"

Anche Briatore nell’intervista ha ribadito che gli unici sintomi che ha sono quelli di "un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Mi sento bene – ha detto – molto. Tuttavia alla domanda della giornalista del Corriere se abbia o meno una polmonite, Briatore risponde che deve riattaccare perché deve essere vistato dai medici del nosocomio milanese".

Le polemiche sulla stanza a pagamento

L'imprenditore è stato ricoverato nella sede centrale di via Olgettina in una stanza a pagamento e non nel polo di Ville Turro, dedicato ai casi Covid, E' stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico". Anche Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile contagiato dal virus a marzo - ricorda il Corriere - aveva scelto la stessa soluzione. Appena uscita la notizia della stanza a pagamento non sono mancate le polemiche. "Sarebbe gravissimo se fosse confermata l’indiscrezione per la quale Briatore avrebbe ottenuto di farsi ricoverare a pagamento in un reparto diverso da quelli appositi per le terapie Covid", ha attaccato il consigliere regionale lombardo Niccolò Carretta (Azione). Tuttavia fonti ospedaliere sottolineano che anche la stanza in solvenza di Briatore è adeguatamente isolata. Non ci sarebbero quindi rischi per gli altri pazienti.