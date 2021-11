Breve tregua nel weekend, ma la prossima settimana torna il maltempo e anche la neve

Nel weekend breve parentesi anticiclonica, ma nebbie al nord e prime piogge domenica. “Sabato la giornata più stabile per l’Italia con sole prevalente su gran parte del Paese, eccetto che sulla Valpadana, dove ristagneranno nebbie e nubi basse con riduzione della visibilità, localmente anche sulle vallate del Centro e in Toscana” - a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che precisa - “la pausa stabile sarà tuttavia effimera, in quanto già domenica si avvicinerà una nuova perturbazione che porterà nuove piogge o rovesci sparsi a fine giornata al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori”. Il Meteo.

Prossima settimana ripetute ondate di maltempo

“La perturbazione in arrivo domenica sera aprirà la strada a una fase nuovamente instabile o a tratti anche perturbata per la nuova settimana” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com -. “Un primo affondo perturbato dal Nord Europa ad inizio settimana darà vita all’ennesima circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale che porterà piogge e rovesci sparsi tra lunedì e martedì, specie al Centronord. A seguire una seconda e più intensa offensiva perturbata fredda sempre dal Nord Europa potrebbe innescare condizioni di maltempo talora severo in particolare al Nord e sul versante tirrenico, con possibilità per piogge abbondanti e nubifragi”.

Aria più fredda e neve anche abbondante sulle Alpi

La seconda fase perturbata del periodo 25-27 novembre potrebbe essere accompagnata da aria decisamente più fredda in discesa dalla latitudini artiche, che dovrebbero raggiungere pur attenuate anche l’Italia specie settentrionale. In questa fase dunque saranno possibili nevicate talora copiose su Alpi e Prealpi anche a quote medio-basse.” – concludono da 3bmeteo.com.n