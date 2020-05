Il mondo dei fragili rischia di affondare, Bressanello al governo: "Il recupero di un tossicodipendente non è quantificabile con la calcolatrice"

"Ci stanno dando una mano in tanti, sono giorni difficili ma pieni di solidarietà: associazioni, imprese, singoli che vogliono fare la differenza. Non ci siamo fermati un istante”, ha scritto Ugo Bressanello, dal 2005 Presidente della Fondazione Domus de Luna, fondatore della Casa delle Stelle Onlus, Exmè & Affini e della Cooperativa dei Buoni e Cattivi, “perché, aldilà delle Fasi e degli Annunci, questa emergenza ha creato problemi e bisogni che non sempre hanno trovato risposta concreta, non tutti almeno. E che non avranno soluzione vera, di certo non a breve”, ha spiegato. Insomma, le organizzazioni fondate e dirette da Bressanello, ma il ragionamento vale anche per tutto il settore delle Onlus, stanno cercando con urgenza un aiuto morale ed economico dalle istituzioni.

Gli obiettivi

Obiettivo: si vuole uscire al più presto dall’impasse economico causato dal Covid-19. Per ora, queste aziende devono restare legate alla speranza e alla “fiducia che ci è stata accordata dal Banco di Sardegna che subito ha assicurato sostegno ad un’impresa sociale che può e deve solo continuare a crescere e fare bene”, spiega il fondatore di Domus de Luna. Le preoccupazioni però restano. “Perché il governo sta pensando di inserire le imprese sociali nell’ambito delle imprese commerciali: sarebbe un errore di valutazione grave”, spiega il fondatore di Excite, “perché non si può mettere sullo stesso piano l’impresa con l’attività svolta dalle nostre associazioni”. Il ragionamento fila, perché senza dubbio il recupero di un tossicodipendente non ha un valore quantificabile con la sola calcolatrice, “non si può definire l’aiuto economico che ci sarà dato solo in base al numero degli addetti”.

“Buoni e i Cattivi”

L’esempio della cooperativa “Buoni e i Cattivi” è calzante. “Sono ragazzi che hanno dimostrato di poter avere un bel futuro”. È tutta gente che se non avesse avuto un aiuto tangibile da parte delle Onlus sarebbe molto probabilmente finita in un riformatorio o, peggio, in carcere, diventando un costo sociale per lo Stato. “Buoni e Cattivi” prima del Covid producevano reddito. Nella ristorazione, uno dei loro campi di azione, hanno vinto premi importanti, assegnati da marchi come Michelin, Gambero Rosso, Chiocciola d’oro per lo slow food. “È un modello che ha superato tutte le fasi della carità ed è riuscita a dare un’opportunità di riscatto a una comunità di persone che ha puntato tutto sui servizi di qualità”, ha commentato Bressanello. Quando un meccanismo si ferma, per ripartire ha bisogno di tante cose, non ultimo il danaro. Il coronavirus non è ancora debellato, il governo è deve risolvere un mare di problemi, giocoforza deve muoversi con circospezione e direttive certe, altrimenti si rischia il pasticciaccio.

I più piccoli

Bressanello è fiero anche per quanto è stato fatto per i più piccoli. “Non abbiamo ceduto di un passo e nonostante la crisi abbiamo rinforzato lo staff, i risultati ci stanno dando ragione. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo superato l’indefinitezza delle regole e dato sollievo di fronte a segnali che erano diventati strazianti”. Tra le ultime sfide raccolte dalla Fondazione Domus De Luna c’è l’EXME’, un ex-mercato diventato ricettacolo di topi (e di chissà quant’altro) situato nel quartiere di Santa Teresa a Pirri (Cagliari). Adesso l’EXME’ è diventato un punto di riferimento importante in quartiere molto complicato.

Il caso EXME’

Un lavoro che è piaciuto a Tiscali Spa, sempre attenta a queste iniziative. L'azienda di Sa Illetta ha infatti donato agli scolari di Domus de Luna che non possono permettersi internet un abbonamento per potersi connettere gratuitamente con la scuola che a causa del virus avevano dovuto abbandonare. “L’EXME’ è anche un polo culturale che propone spettacoli teatrali e musicali ma anche seminari sui temi dell’infanzia e della genitorialità. Inedito esperimento dal basso di riqualificazione di un quartiere, mentre si sollecitano le istituzioni a ritornare ad essere presenti e garantire i servizi primari al cittadino, l’Ex Mercato è anche incubatore di micro-solidarietà e di nuove appartenenze e legami”, ha scritto qualche tempo fa su Vita il Presidente della Fondazione Domus de Luna. E in effetti, il progetto è stato recepito con gratitudine dagli italiani che preferiscono “i fatti alle chiacchiere, le proposte alle critiche, i sorrisi ai mugugni. Come abbiamo sempre fatto, oggi ancora di più”, ha concluso Bressanello.