Strage Brandizzo, il fratello di Kevin Laganà: "Quel video è un testamento"

“È come se mio fratello abbia voluto farsi giustizia da sé". A parlare in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera è Antonino, il fratello maggiore di Kevin Laganà, la più giovane delle cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo e autore del video girato poco prima della mezzanotte del 30 agosto, in cui si sente Antonio Massa (la voce dovrebbe essere la sua dire): “Ragazzi, iniziamo. Se vi dico treno andate da quella parte”. L’uomo è arrivato in procura a Ivrea (Torino) per essere ascoltato come testimone. I magistrati vogliono capire se aprire un cantiere prima di aver bloccato la circolazione dei treni sia una eccezione o una consuetudine: "Dirò la verità, come ho sempre fatto", ha detto Laganà, arrivato accompagnato dal legale della famiglia, l'avvocato Enrico Calabrese,

Operai senza specializzazione

Secondo gli investigatori che stanno svolgendo le indagini, quattro vittime della strage erano operai comuni e non avrebbero potuto essere mandati a lavorare sui binari della ferrovia di Brandizzo. Un cantiere ad alta specializzazione che richiedeva la presenza di addetti con determinate qualifiche. Alla Sigifer secondo le prime verifiche quasi tutti i lavoratori avrebbero la qualifica di operai comuni. Solo 18 sono operai qualificati, quelli specializzati sarebbero invece 35. "Questo vuol dire che hanno il livello più basso - spiega a La Stampa Claudio Papa, segretario generale della Feneal Uil Torino - invece sono chiamati a svolgere mansioni per cui non si può essere operai comuni".

Il legale: "Il mio assistito è molto provato"

In merito al video realizzato da Kevin prima di essere travolto dal treno l'avvocato Massimo Mussato, difensore di Andrea Girardin Gibin, uno dei due indagati ha affermato: Come prassi discuto i processi in tribunale. In questo momento, in assenza di una discovery degli atti, ogni dichiarazione è prematura. Posso solo dire - aggiunge - che il mio assistito è molto provato e profondamente addolorato: ha perso cinque colleghi e amici". La voce che nel filmato esorta gli operai a lasciare il binario nell'eventualità del passaggio di un treno non è di Girardin Gibin, ma di un'altra persona, dovrebbe essere di Antonio Massa. L'uomo, che era al lavoro insieme gli altri, si è salvato tuffandosi di lato prima dell'impatto del convoglio, che marciava alla velocità di 160 km orari.