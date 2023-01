Branco di cinghiali a 'passeggio' in zona Montespaccato a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Un enorme branco di cinghiali adulti, composto da almeno dieci elementi, ha attraversato il quartiere di Montespaccato, a Boccea, passando davanti a un ufficio postale e non lontano dall'ingresso di alcune scuole, in pieno orario di entrata dei bambini. La città di Roma Capitale ormai è una giungla a cielo aperto". A denunciarlo è il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini, che ha ricevuto un video girato stamani verso le 8.15 da alcuni residenti della zona. "Diversi residenti preoccupati - prosegue - ci hanno inviato foto e video che ritraevano gli ungulati, tutti di grosse dimensioni e in marcia a forte velocità, transitare attorno alle otto del mattino su via di Vallelunga, una delle strade principali del popoloso quartiere di periferia. Ormai la città è invasa e questi pericolosi avvistamenti non sono più all'ordine del giorno, ma si manifestano anche più volte nella stessa giornata. Quello a cui siamo dinanzi - conclude Giannini - testimonia ancora di più, se ve ne fosse bisogno, il fallimento completo delle tanto annunciate politiche di contenimento cinghiali di Zingaretti alla Regione Lazio e di Gualtieri al Campidoglio". (ANSA).