Branco cinghiali a Palermo in cerca di cibo tra spazzatura

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Palermo come Roma, con un branco di cinghiali tra cumuli di spazzatura a Borgo Nuovo, un quartiere alla periferia sud della città nei pressi della discarica comunale di Bellolampo. A denunciarlo è il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda che ha ripreso un video postato su Facebook da un residente dove si vede una famigliola di cinghiali, mamma e 7 cuccioli, grufolare tra la spazzatura dopo avere attraversato la strada sulle strisce pedonali. "Il ripopolamento assurdo fatto con questi animali, e lo stato di abbandono in cui versa ormai la città da oltre 10 anni - scrive Gelarda -, ha portato a questo: spazzatura e cinghiali. Se continuassimo così tra un po' magari arriverebbero anche orsi e lupi. Certo che ora è il momento, per questa nuova amministrazione comunale, di intervenire. E subito per evitare questi spettacoli". (ANSA).