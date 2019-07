Braccio di ferro tra Viminale e Mediterranea: 'Si rifiuta di andare a Malta'

Roma, 5 lug. (askanews) - E' braccio di ferro tra il Viminale e la ong Mediterranea, la cui imbarcazione "Alex" si trova in prossimità delle acque territoriali italiane con 41 migranti a bordo. "Mediterranea - fanno sapere fonti del Viminale - rifiuta l'offerta del governo italiano, ovvero il trasbordo degli immigrati per condurli a La Valletta (Malta) a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della ong Alex. La risposta di Mediterranea, che inizialmente aveva detto di non essere in grado di arrivare in condizioni di sicurezza fino all'isola, prevede la possibilità di fermarsi, trasbordare tutti gli immigrati su altre imbarcazioni messe a disposizione da Roma o La Valletta e invertire la rotta a circa 15 miglia nautiche da Malta (acque internazionali)". Le stesse fonti del Viminale osservano: "La situazione si è quindi improvvisamente complicata, anche perché il rifiuto a entrare in porto (e quindi ad assoggettarsi ai controlli e alla legge maltese) è considerato dal Viminale una provocazione assurda e una scorciatoia per dribblare le norme di un altro Paese membro dell'Unione euopea. Il ministero dell'Interno sottolinea che le cosiddette fragilità a bordo di Alex (come già successo in tutti i casi analoghi) sono state già portate a terra, in Italia. Si tratta di 14 persone. Eppure, Mediterranea pone una serie di condizioni che appaiono finalizzate a sottrarsi a qualsiasi forma di controllo anziché a salvaguardare le persone a bordo. Questa impressione è rafforzata dalla espressa richiesta di essere sottratta a qualsiasi "azione coercitiva" da parte di Malta o Italia, prefigurando una sorta di impunità".Nel pomeriggio i volontari della Ong avevano denunciato una situazione drammatica a bordo: la nave Alex è "bloccata in acqua internazionali per tutto il giorno sotto il sole a picco", e "non è attrezzata per garantire a lungo la sicurezza di un numero così alto di persone. È stata costretta a imbarcare i naufraghi per una questione di vita o di morte". Per questo "era ed è impossibile affrontare la traversata verso Malta". Così Mediterranea aspetta "navi attrezzate del guardia costiera italiana o delle autorità maltesi per trasportare queste persone in sicurezza". Poco dopo dal Viminale era arrivata la proposta: "L'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati", soccorsi dal veliero Alex di Mediterranea "a patto che attracchi a la Valletta per le verifiche di legge". "Mediterranea - è la premessa, spiegano fonti del Viminale - dice che l'imbarcazione Alex non può arrivare fino a Malta, anche se è stata in grado di partire da Licata per raggiungere le acque territoriali libiche". Ma "l'Italia è pronta a offrire massima collaborazione, come sempre fatto in passato, non solo per tutelare le fragilità a bordo (operazione già effettuata con successo) ma anche per facilitare l'arrivo degli altri immigrati a Malta". E qui scatta il patto proposto dal Viminale: "A questo punto è però doveroso che Alex, anche con pochi membri dell'equipaggio, accetti di dirigersi comunque verso La Valletta per sottoporsi alle normali e doverose verifiche di legge". "Siamo sicuri che - si sottolinea - avendo a cuore le condizioni delle persone trasportate e non essendoci nulla da nascondere, la ong accetterà questa soluzione". Ora sembra che la Ong rifiuti questa soluzione.