La 'guerra' della Open Arms. I medici: "I migranti ammassati mangiano dove fanno i bisogni". Salvini: "Balle"

Quindici giorni e altrettante notti passate a bordo della Open Arms, nave della Ong spagnola bloccata in rada a Lampedusa. I 134 migranti che restano sull'imbarcazione (tredici quelli evacuati finora, altri nove sono appena stati fatti scendere) sono al centro del braccio di ferro tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il Tar del Lazio, medici di diverso parere e un vasto movimento di opinione pubblica che considera della massima gravità l'emergenza umanitaria a bordo della nave. Il comandante della Open Arms ha già approntato i barchini di salvataggio nel caso in cui i passeggeri, disperati, decidessero di gettarsi fuori bordo, la Guardia costiera monitora la situazione mentre la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per sequestro di persona sulla vicenda della Open Arms. E' la conseguenza dell'esposto formalizzato dai legali della Ong spagnola che hanno chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti d'ufficio. Come già si diceva, è in atto un vero braccio di ferro, a cominciare dalle condizioni igienico sanitarie in cui versano i 134 a bordo.

L'allarme del personale medico

Per lo staff Cisom salito a bordo della Open Arms tra i naufraghi ci sarebbero diversi casi di scabbia ma anche di cistite emorragica e altre patologie. Il medico Katia Valeria Di Natale e l'infermiere Daniele Maestrini, nel documento firmato dopo l'ispezione, scrivono che "20 migranti hanno la scabbia con sovra-infezione batterica e pustole" e a "bordo non è presente permetrina per il trattamento della parossistosi". Dei 13 naufragi scesi dalla Open Arms ieri, faceva parte un minore con un timpano perforato ed otite media purulenta. Le condizioni igieniche starebbero precipitando: "La situazione generale vede condizioni igienico-sanitarie pessime: spazi non idonei a ospitare un così ingente numero di persone. I naufraghi vivono ammassati gli uni sugli altri, non c'è possibilità di deambulare, sono presenti solo due bagni chimici e spesso i naufraghi sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano". Secca la risposta di Salvini: "Balle. Siamo davanti all'ennesima presa in giro della Ong spagnola che per giorni ha girovagato nel Mediterraneo al solo scopo di raccogliere più persone possibili per portarle sempre e solo in Italia. Queste Ong fanno solo battaglia politica sulla pelle degli immigrati e contro il nostro Paese. Ma io non mollo. L'unica 'disumanità' è quella di chi, balbettando e arretrando, favorisce il business schifoso dell'immigrazione clandestina". Circa i 13 sbarcati, il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio ha detto: "C'è qualcosa che non funziona perché fra gli sbarcati solo uno aveva una otite, mentre gli altri stavano bene: eppure dalla relazione dello staff Cisom (il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta) risulta che a bordo ci sarebbero persone con diverse patologie, tra cui 20 casi di scabbia": Parole che hanno rinfocolato la polemica. Anche perché risulta che uno degli accolti nell'hotspot aveva ferite di arma da fuoco ai piedi, un'altro una setticemia e alcuni di loro presentavano patologie psichiche. Alcuni naufraghi ancora sulla nave avrebbero minacciato gesti autolesionistici e il suicidio.

L'appello del comandante: "Sbarcateli subito"

"Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone" ribadiscono comandante ed equipaggio della Open Arms, da cui per ora è sceso solo un piccolo gruppo di passeggeri. L'autorizzazione allo sbarco resta competenza della Prefettura di Agrigento che prende tempo a motivo del "no" secco arrivato finora dal Viminale. Situazione per cui, se il Tar ha permesso l'ingresso della Open Arms in acque territoriali italiane, dato che la nave non ha potuto attraccare a Lampedusa, i soccorsi restano bloccati a terra mentre a gestire l'emergenza sono alcuni psicologi e sopralluoghi medici.

La Ue sui ricollocamenti

Resta dura la posizione di Bruxelles sulla possibilità di ricollocazione dei migranti una volta sbarcati dalla Open Arms: "La situazione in cui le persone sono bloccate in mare per giorni e settimane è insostenibile. Ricordiamo ancora una volta che servono soluzioni sostenibili nel Mediterraneo affinché quelle persone possano sbarcare in modo sicuro e veloce e che possano ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno. Non è la responsabilità di uno o di un paio di Stati membri ma di tutta l'Europa. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle scorse ore aveva annunciato: "Francia, Germania, Romania, Portogallo, Spagna e Lussemburgo mi hanno appena comunicato di essere disponibili a redistribuire i migranti. Ancora una volta, i miei omologhi europei ci tendono la mano". Ma in seguito dal Viminale si era criticata l'inazione dei Paesi europei, che restano fermi fino a che non avverrà lo sbarco.