BpB: arrestati Marco e Gianluca Jacobini

(ANSA) - BARI, 31 GEN - La Gdf di Bari ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto di credito barese. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Per 12 mesi è stato interdetto dall'esercizio di dirigente di istituti bancari e di uffici direttivi di imprese l'ex ad della BpB Vincenzo De Bustis Figarola. Questi è stato Dg della banca dal 2011 al 2015 e dal dicembre 2018 fino al commissariamento. Risponde di un episodio di falso in bilancio e di falso in prospetto. Agli arresti domiciliari è finito anche Elia Circelli, accusato di un episodio di falso in bilancio e falso in prospetto. Circelli è tuttora responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione della Direzione Operations della Popolare di Bari.