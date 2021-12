Botte a ex moglie, la salvano Cc: arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - PADOVA, 20 DIC - Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato di uccidere la ex moglie, salvata dall'intervento dei militari. I carabinieri, allertati da diverse di cittadini, sono intervenuti sotto la torre Belvedere, il palazzo azzurro che si trova davanti alla stazione di Padova, perché l'uomo si trovava a cavalcioni sopra la ex moglie e le stava sbattendo la testa sul marciapiede. L'arrestato si chiama Ji Yongliang, e sul suo capo pendeva un ordine di esecuzione di sei anni e otto mesi per violenza sessuale e violenze in famiglia risalenti allo scorso giugno. La donna sarà trasferita in una struttura protetta della provincia di Padova. L'ex marito era riuscito ad informazioni sui suoi spostamenti; sapeva infatti che lei domenica pomeriggio sarebbe stata da un'amica. L'ha quindi attesa nel pianerottolo e massacrata di botte usando anche un cacciavite, tanto da fratturarle l'osso orbitario sinistro. La donna è in ospedale, la prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita. (ANSA).