Le borseggiatrici colpiscono ancora, in via Montenapoleone furto da 30mila euro. Turista distratta da due ladre

Una turista irachena di 25 anni è stata borseggiata a Milano in via Montenapoleone da due donne che le hanno portato via 30mila euro in contanti. Alle 15 di lunedì la straniera stava passeggiando lungo la più famosa via dello shopping milanese quando è stata avvicinata da due sconosciute che l'hanno distratta con una scusa in modo da riuscire a infilare la mano nella sua borsa e sfilare i 30mila euro che aveva con sé. Al caso lavora la polizia.