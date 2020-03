Il contagio non si ferma: nuovo triste record di morti. Borrelli: "Rispettare i divieti o chiusura totale". Mascherine in arrivo

Maggior incremento di morti dall'inizio dell'emergenza sul fronte del coronavirus.: sono saliti a 4.825 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 793 unità. L'aumento era stato di 627 morti. Il dato è stato reso noto nella consueta conferenza stampa della Protezione civile. Complessivamente sono 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 53.578.Ieri i malati in più erano stati 4.670. Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in più di ieri, ha detto Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689.

"Rispetto divieti o chiusura totale"

"E' tassativo il rispetto delle misure prese dal Governo, è un segnale forte per dire che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo. Ci sono ancora situazioni dove con la scusa di fare due passi si fanno assembramenti. Le scappatoie danneggiano noi stessi e i nostri cari e le persone più fragili sono gli anziani. Servono meccanismi di rispetto sistematico delle misure, senza non saremo in grado di allentare la diffusione del virus", ha detto Silvio Brusaferro, direttore dell'Iss.

"Bisogna limitare gli spostamenti ma ci sono esigenze che vanno assicurate. Non possiamo garantire la spesa a domicilio per tutti. Sono state previste limitazioni ad attività lavorative non essenziali, ma ci sono una serie di filiere come quelle di alimentari e servizi pubblici essenziali, che devono essere garantite. Quelle in atto sono le misure massime che si potevano adottare. Dopodiché c'è la chiusura totale e mi domando come potremmo sostenerci se non usciamo a fare la spesa e senza alimentari nei supermercati?". L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli.

3500 medici volontari

La lotta è dura ma, nonostante tutto, ben 3500 medici hanno risposto sinora all'appello straordinario del governo per creare una task force di 300 sanitari per andare ad aiutare i colleghi. “Dalla Lombardia al Piemonte, negli ospedali del Nord i medici e gli infermieri che lottano contro il coronavirus sono allo stremo. Lo dicono gli Ordini delle Regioni, i medici degli Spedali Riuniti di Brescia, governatori e sindaci. Ma sono già 3.500”, ha scritto su facebook il presidente del Consiglio Conte, “i medici che hanno risposto all'appello del governo. Un numero che cresce di ora in ora”, ha spiegato il premier. “In un momento così difficile, è l'ennesima risposta generosa di cui tutti noi italiani possiamo andare fieri. Grazie a tutti, eroi in camice bianco”.

3 milioni di mascherine

Però non si può combattere solo a mani nude: per vincere la pandemia è necessario poter adoperare armi adeguate. Per questo, dopo tanto penare, è stato annunciato che sono in arrivo in Italia, circa 3 milioni di mascherine. La Farnesina ha spiegato che 1.2 milioni di mascherine arriveranno dall’Egitto, 40mila dall’India, dalla Cina in arrivo 1.5 milioni di mascherine e 100 ventilatori polmonari, mentre dalla Russia partiranno verso l’Italia circa 1 milione di mascherine. Si tratta di un'attività intensa portata avanti, in stretto coordinamento, dal ministero degli affari esteri, dal ministero della difesa, dalla protezione civile e dal commissario straordinario Arcuri.

Piemonte allo stremo

"La situazione è grave: nei prossimi giorni sarà drammatica". Lo scrive l'Ordine dei Medici del Piemonte in una lettera al governo. "Vi preghiamo di intervenire con urgenza a supporto della Regione per permetterci di affrontare l'epidemia da Covid-19, che nelle nostre città prosegue il suo diffondersi con valori esponenziali". Dopo l'allarme del governatore Cirio, l'Ordine dei Medici chiede al governo "di metterci nelle condizioni di poter fare il nostro lavoro. Siamo allo stremo. Iniziano a scarseggiare i posti letto in rianimazione e nei reparti: alcuni colleghi sono disperati".

"In Lombardia terapie intensive senza posti"

Il mio appello alle istituzioni è: chiudere tutto. Non si può continuare a far circolare le persone". Lo ha detto Sergio Cattaneo, primario di cardiorianimazione degli Spedali Civili. Pensiero condiviso anche da Paolo Terragnoli, primario del pronto soccorso della Clinica Poliambulanza. "Aumentano sempre più i giovani contagiati. È finito il momento di uscire, bisogna stare a casa e va chiuso tutto".

L'appello dei sindaci del bergamasco

"È arrivato il momento di fermarci, ma per davvero. Confidiamo in voi": è l'appello firmato dai 243 sindaci dei Comuni Bergamaschi, a partire dal primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al governatore lombardo Attilio Fontana. "Al momento - spiegano - riteniamo che l'adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l'unica ed auspicabile soluzione per una tragedia che sembra oggi, che i contagi aumentano inesorabili, non avere fine".

Basta tagli alla sanità

"Spero che, una volta superata l’emergenza, governi e parlamenti che si succederanno terranno presente quanto sia importante investire in sanità e in ricerca. I soldi destinati alla sanità sono investimenti e non spese. Anche perché rispetto a tanti altri Paesi spendiamo molto poco nei settori di ricerca e sanità", ha spiegato in un'intervista a Open Ignazio Marino, ex sindaco di Roma e oggi Professore di Chirurgia e Executive Vice President presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia, l'istituto Usa nel quale "si sta cercando da qualche anno di realizzare prontamente un vaccino per ogni nuovo agente patogeno che dovesse comparire".

Ospedale Forlanini

Forse è giunto anche il tempo di riaprire le porte di alcuni ospedali che un tempo erano un fiore all’occhiello del nostro Paese. Marino si è concesso su quest'argomento un passaggio sulla questione del Forlanini: "Quando lo visitai, anni fa, era già chiuso da tempo e in profondo abbandono. La vera questione è come sia stato possibile ridurre in quello stato una struttura monumentale al centro della capitale d’Italia. Certamente, non è una struttura che possa essere utilizzabile in 10 giorni", ha concluso l’ex sindaco di Roma.