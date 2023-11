Buone notizie per i dipendenti delle Poste, in arrivo bonus da 1.000 euro in busta paga per tutti

A fine novembre ci sarà una bella sorpresa per tutti i dipendenti di Poste italiane, riceveranno un Bonus di 1.000 euro in busta paga. Si tratta di una tantum conquistata grazie “ai solidi risultati” conseguiti fino a settembre 2023 e che “sono stati possibili grazie alla dedizione e alla resilienza delle nostre persone, che lavorano instancabilmente per soddisfare le esigenze degli italiani, con un'attenzione costante all'innovazione e al miglioramento dell'esperienza del cliente”. Così ha spiegato l'ad Matteo Del Fante.

I risultati di Poste

"I risultati dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7%, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo (Ebit) che ha raggiunto euro 2,1 miliardi. Tutto ciò è stato ottenuto anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi, in un contesto caratterizzato da inflazione", ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, commentando i conti del terzo trimestre.

Bonus concordato ad agosto

"Questi solidi risultati - ha aggiunto - sono stati possibili grazie alla dedizione e alla resilienza delle nostre persone. Siamo, pertanto, lieti di poter corrispondere a tutti i nostri dipendenti un bonus una tantum di 1.000 euro, concordato ad agosto e in pagamento a novembre. Questo bonus ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva nel periodo di vigenza del presente accordo. Nel frattempo, sono in corso le trattative per il nuovo contratto collettivo per il periodo 2024-26", ha concluso l'ad.