Bonisoli: Auto e musica simboli dell'Italia

Roma, 1 feb. (askanews) - Il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, in una intervista a l'Automobile, la rivista dell'ACI dal 2 febbraio in edicola e in digitale, sottolinea alla vigilia del Festival di Sanremo come auto e musica siano patrimonio storico e culturale del nostro Paese: "L'automobile è espressione della creatività, del costume, della società di una determinata epoca. Ne immedesima sviluppo sociale e storico, oltre che tecnologico. Anche la musica ha gli stessi caratteri. Entrambe - pensiamo alla Fiat 500 e a 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno - sono i simboli dell'Italia all'estero"."Importanti Case automobilistiche italiane - continua Bonisoli - grazie alle idee di altrettanto importanti designer italiani, sono riuscite a diventare un punto di riferimento e un esempio in tutto il mondo". Ed è anche per questo che ha creato, all'interno del ministero, "una commissione di studio sul design per promuovere e diffondere la cultura in questo settore".Bonisoli annuncia a l'Automobile anche che "sta lavorando per far sì che la lirica possa essere riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità Unesco".