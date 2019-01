Bonafede: anno giudiziario deve rappresentare svolta per Giustizia

Roma, 25 gen. (askanews) - "Dal mio punto di vista, oggi ci troviamo ad inaugurare un anno giudiziario che deve necessariamente e improrogabilmente rappresentare una svolta per la Giustizia italiana, sia per quanto concerne alcuni interventi immediati e urgenti, sia per quanto attiene alla realizzazione delle fondamenta per un armonico piano di miglioramento strutturale di tutto il sistema-giustizia; un sistema che, finalmente, deve restituire centralità alle istanze e ai diritti dei cittadini, nei confronti dei quali la giustizia deve recuperare la sua credibilità". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte Suprema di Cassazione."La giustizia, finalmente, rappresenta una priorità di questo Paese: si consideri che il bilancio di previsione per il 2019 nell'area giustizia prevede un aumento rispetto all'anno precedente di oltre 324 milioni", ha proseguito il guardasigilli.