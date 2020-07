Bonaccini in visita ufficiale a S.Marino

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato da una delegazione regionale, ha incontrato oggi per una visita ufficiale il segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino Luca Beccari. Al centro del colloquio la collaborazione per progetti di cooperazione territoriale e la possibilità di modificare accordi e protocolli su temi come lavoro, industria e turismo. Tra i punti trattati anche l'ipotesi di estendere la cooperazione in campo sanitario e socio-sanitario, già intensificata nel periodo dell'emergenza Covid-19. A Bonaccini è stata conferita l'onorificenza del grado di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. "L'incontro è stato molto positivo - ha affermato - la volontà comune è quella di aggiornare i protocolli già nei prossimi mesi".