'Bomba carta sotto auto',writer veronese

(ANSA) - VERONA, 9 NOV - Una denuncia per una presunta 'bomba carta' posizionata sotto la propria automobile è stata presentata dall'artista di strada veronese Pier Paolo Spinazzè, noto come "Cibo", specializzatosi nel ricoprire con i propri graffiti le svastiche che appaiono sui muri. La vicenda risale al 2 novembre scorso, ma la denuncia è stata presentata ieri ai carabinieri. Gli accertamenti sono svolti dalla Digos veronese. Cibo ha dichiarato di essere stato svegliato da "un'esplosione" sotto la vettura, che però non ha riportato alcun danno.