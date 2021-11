Bolsonaro a Padova, scontri manifestanti-forze dell'ordine

(ANSA) - PADOVA, 01 NOV - Tensioni tra manifestanti, 500 antagonisti, e le forze dell'ordine a Padova dove si attendeva l'arrivo del presidente del Brasile Jair Bolsonaro per una visita privata alla Basilica del Santo. Sono stati usati gli idranti dalla polizia per disperdere i dimostranti, che hanno tirano oggetti vari contro i poliziotti Due cariche delle forze dell'ordine e l'uso degli idranti hanno disperso ii manifestanti che si sono allontanati di corsa da via Belludi, la principale strada di accesso alla Basilica di Sant'Antonio, per defluire lungo via Roma, arteria pedonale in centro città. Tutto è avvenuto proprio nei minuti in cui il Presidente brasiliano si congedava da Anguillara per raggiungere Padova, dove aveva in programma una visita alla Basilica Antoniana. Una ragazza è stata fermata e identificata dalle forze dell'ordine al termine della prima carica. (ANSA).